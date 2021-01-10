راه اندازی گروه ادبیات پزشکی در دانشکده پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست هیئت‌ رئیسه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این جلسه دکتر شهریار نفیسی رئیس دانشکده پزشکی با اشاره به موضوع راه‌اندازی گروه ادبیات پزشکی گفت: درس ادبیات فارسی در سه واحد طی ۲۶ جلسه به دانشجویان ارائه می‌شود که متأسفانه بازتاب خوبی میان دانشجویان ندارد که با رایزنی‌های انجام شده با دکتر نمازی عضو هیئت‌علمی گروه اخلاق پزشکی، امسال برای اولین بار این درس به‌صورت تحول‌یافته به دانشجویان ارائه شد که با اقبال خوبی میان دانشجویان روبرو شد.

وی افزود: در روش جدید تدریس درس ادبیات سرفصل‌هایی نظیر بازتاب پزشکی در شعر فارسی، مضامین پزشکی در اشعار بزرگانی چون سعدی، حافظ، مولوی و فردوسی، ادبیات پزشکی از منظر رسانه، ادبیات کاراگاهی، بررسی ادبیات ایران در دوران پیش و پس از اسلام، رمان پزشکی، چرا ادبیات، خاطره‌نگاری در پزشکی، پزشکی در ادبیات کلاسیک فارسی ارائه شد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که مدل جدید ارائه درس ادبیات یک تحول است و گفت: در این روش جدید بستری فراهم شده که اساتید گروه‌های زبان، ادبیات، هنر، جامعه‌شناسی که علاقه‌مند به کار مشترک با گروه‌های پزشکی هستند و بالعکس اساتید گروه‌های پزشکی که علاقه‌مند به حوزه‌های علوم انسانی هستند در قالب یک گروه آموزشی به‌صورت استاد و عضو هیئت‌علمی وابسته فعالیت مشترک داشته باشند، کما این‌که در برخی دانشگاه‌ها این مدل وجود دارد.

دکتر آرش عکاظی معاون آموزش پزشکی عمومی دراین‌باره اظهار داشت: پیش‌ از این، یکی از اساتید گروه ادبیات به‌صورت روتین درس ادبیات را تدریس می‌کرد که با نتیجه بر این شد که این درس نباید صرفاً به‌صورت ادبیات محض باشد بلکه آمیخته با تاریخ و ادبیات پزشکی و با نگاه جدید ارائه شود که مورد استقبال دانشجویان قرار بگیرد.

وی افزود: در مدل جدید تصمیم بر این شد که با برگزاری کارگاه‌هایی و یا مشابه برنامه ترم‌های طولی، دانشجویان مقاطع بالاتر نیز بتوانند از این درس استفاده کنند.

همچنین دکتر پروین پاسالار رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص گفت: با توجه به اینکه امکان افزایش واحد درسی برنامه آموزش پزشکی عمومی وجود ندارد و با توجه به اهمیت موضوع می‌توانیم بسته‌های آموزشی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار دهیم درنهایت پس از گذراندن آن بسته‌های آموزشی، مدرک معتبر مانند دیپلم پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های علمی پس از گذراندن دوره‌های پژوهشی به دانشجویان داده می‌شود، به آنها اعطا کنیم.

دکتر ایرج کاشانی معاون آموزش تحصیلات تکمیلی، با ارائه گزارش لاگ بوک الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی گفت: برنامه کلاس‌ها، فعالیت‌های پژوهشی، پیشرفت پایانه و... باید در لاگ بوک دانشجویان ثبت و توسط اساتید تائید شود.

وی افزود: ثبت فعالیت دانشجویان و میزان تائید و بازخورد اساتید گروه‌های آموزشی علوم پایه در لاگ بوک الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه برخی گروه‌ها استقبال چندانی از آن نداشتند. در صورت ادامه روند فعلی از دانشجویانی که فعالیت خود را ثبت نکنند ثبت‌نام نخواهد شد و همچنین عملکرد اساتید بر اساس میزان فعالیت آنها در لاگ بوک سنجیده خواهد شد.

دکتر نفیسی در خصوص راه‌اندازی گروه ادبیات پزشکی پیشنهاد کرد کارگروهی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل و زوایای مختلف این مسئله را بررسی کند و پس از طرح در جلسه کمیته اجرایی دانشکده مجدد در هیئت‌رئیسه مطرح شود.

در ادامه دکتر فردین عمیدی معاون مالی و اداری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارشی از فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در سطح دانشکده ارائه داد و گفت: بازسازی و نوسازی سالن شهدا و ساختمان اصلی دانشکده به پایان رسید. تخصیص فضایی مناسب برای استراحت دانشجویان در برنامه عمرانی دانشکده قرار دارد و همچنین بازسازی و مرمت ساختمان شماره ۷ در دستور کار قرار دارد.