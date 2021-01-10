لزوم راه اندازی شرکت نفت و گاز مستقل در استان ایلام

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام دارای ذخایر مهم نفت و گاز است و البته از این ظرفیت‌های بزرگ برای توسعه و اشتغال در استان به خوبی استفاده نشده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه‌های بزرگ زیادی در حوزه نفت و گاز در استان در حال اجرایی شدن است، گفت: به رغم اینکه بیش از ۹۰ درصد ذخایر نفت و گاز غرب کشور در استان ایلام است اما شرکت نفت و گاز ایلام تشکیل نشده است.

فلاحی اضافه کرد: به رغم اینکه در صنعت نفت و پتروشیمی مدیران و متخصصین توانمند ایلامی وجود دارد همچنان این حوزه در اختیار مدیران و نیروهای غیر بومی است.

نماینده مردم ایلام در مجلس بیان کرد: تبعیض و بی عدالتی نافی اصول مبرهن قانون اساسی است، در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، این تبعیض و بی عدالتی علیه استان ایلام، واضح و غیرقابل انکار است.

قلاحی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد نفت و گاز غرب کشور در ایلام است اما مدیریت این ذخایر ذیل نظر شرکت نفت و گاز غرب کشور است که مدیریت این حوزه، استخدامی‌ها، پول، سرمایه در گردش و تمام مزایای آن در اختیار شرکت مذکور است و مردم استان ایلام هیچ نقشی در مدیریت ثروت خود ندارند.

نماینده مردم ایلام در مجلس عنوان کرد: سهم استان ایلام از نفت و گاز غرب کشور در حدی است که می‌توان به واسطه این سهم عظیم شرکت مستقل نفت و گاز ایلام را تشکیل داد و با این کار هم مطالبه برحق مردم ایلام را عملیاتی و هم از اجحاف بیشتر در حق نیروهای بومی جلوگیری کرد.

وی گفت: از طرف دیگر بر خلاف ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه که بر استفاده از نیروها و پیمانکاران بومی در حوزه نفت و گاز توسط دولت تاکید دارد، در صنعت نفت و پتروشیمی علی رغم وجود نیروهای توانمند بومی استان، از مدیران غیر بومی استفاده می‌شود و این غیر بومی گزینی همواره حامل بحران‌های اجتماعی بوده است.