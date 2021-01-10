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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۵۴

مقام مسئول به مهر خبر داد؛

استخراج ارزرمز شرکت چینی- ایرانی در کرمان مجاز است

استخراج ارزرمز شرکت چینی- ایرانی در کرمان مجاز است

سخنگوی صنعت برق گفت: فعالیت شرکت چینی-ایرانی کاملا قانونی بوده وبرای استفاده از برق مورد نیاز تجهیزات خود مجوزهای لازم را از شرکت توانیر را دریافت کرده است و مطابق شیوه نامه تعرفه می پردازد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید فعالیت استخراج رمزارز شرکتی چینی- ایرانی در استان کرمان، تاکید کرد: فعالیت این شرکت کاملاً قانونی بوده و برای استفاده از برق مورد نیاز تجهیزات خود مجوزهای لازم را از شرکت توانیر را دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: برق درخواست شده این شرکت چینی - ایرانی حدود ۱۲۰ مگاوات است و تعرفه آن نیز بر اساس شیوه نامه ابلاغی وزارت نیرو است. بر اساس این شیوه نامه تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما حدود ۲ هزار تومان است و این رقم در ۸ ماه دیگر سال به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.

کد مطلب 5118669

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