استخراج ارزرمز شرکت چینی- ایرانی در کرمان مجاز است

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید فعالیت استخراج رمزارز شرکتی چینی- ایرانی در استان کرمان، تاکید کرد: فعالیت این شرکت کاملاً قانونی بوده و برای استفاده از برق مورد نیاز تجهیزات خود مجوزهای لازم را از شرکت توانیر را دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: برق درخواست شده این شرکت چینی - ایرانی حدود ۱۲۰ مگاوات است و تعرفه آن نیز بر اساس شیوه نامه ابلاغی وزارت نیرو است. بر اساس این شیوه نامه تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما حدود ۲ هزار تومان است و این رقم در ۸ ماه دیگر سال به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.