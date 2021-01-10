به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «داستان بیوک» با روایتی از زندگی بیوک میرزایی بازیگر رادیو، تلویزیون و تئاتر از شبکه مستند پخش می‌شود.

ابوالفضل توکلی کارگردان و تهیه کننده این فیلم مستند درباره فیلم «داستان بیوک» گفت: وقتی مستند منوچهر آذری به نام «شادخوان» و مستند «هفتاد و هشت سالگی»، پرتره آقای حمید منوچهری را می‌ساختم، آقای بیوک میرزایی لطف کرد و لحظاتی جلوی دوربین آمدند و از هنر و پیشکسوتی این عزیزان تمجید کردند. به نظرم آمد معرفت اخلاقی خاصی در رفتار وی وجود دارد. به همین دلیل علاقه‌مند شدم که مستندی از او بسازم.

وی درباره خصوصیات اخلاقی این بازیگر گفت: چیزی که برایم قابل توجه بود این است که او شخصیت بیرونی و درونی دارد و همه مردم که علاقه‌مند صدا و تصویر او هستند، شناخت کافی از نجابت رفتاری آقا بیوک ندارند، چرا که به واسطه نقش‌های منفی و خشنی که بازی می‌کرده است، مردم شخصیت جدی ای از او در ذهن دارند، در حالی که واقعا دارای نجابت بسیاری خاصی در رفتار و گفتارش است.

توکلی با اشاره به روند تولید این فیلم گفت: در این فیلم به محله قدیمی ایشان و رادیو ارگ که محل تمرین وی است، رفتم. هم‌چنین بخش دیگر فیلم نیز در منزل او تصویربرداری شده است.

این کارگردان افزود: علاوه بر این، برای اینکه به بینندگان نسل امروز و دیروز یادآوری شود که ایشان در چه کارهایی حضور داشته است، سعی کردیم تمام کارهایی که ایشان در آن بازی کرده است را تهیه کرده و تصاویری از آنها را به تصویر بکشیم. این کار را انجام دادم و تصاویر بسیاری از حضور ایشان در تلویزیون و سینما در این فیلم آمده است. برای مثال، اولین کار حسن فتحی، اولین کار داود میرباقری یا تله تئاترهایی از حسین پناهی که آقای بیوک میرزایی در آنها نقش‌آفرینی کرده است در این فیلم مستند آمده است.

«داستان بیوک» کاری از شبکه مستند سیماست و یکشنبه ۲۱ دی ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می شود و بازپخش روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.