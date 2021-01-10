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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۴۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد

۱۲۱ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند/ فوت یک نفر دیگر

۱۲۱ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند/ فوت یک نفر دیگر

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ نفر دیگر در بیمارستان‌های استان به دلیل ابتلاء به کرونا بستری شدند و تعداد بستری‌ها اکنون به ۱۲۱ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی ظهر امروز در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ نفر دیگر از هم استانی‌ها در بیمارستان‌های استان به دلیل ابتلاء به کرونا بستری شدند و تعداد بستری‌ها به ۱۲۱ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: در این مدت متأسفانه یک نفر بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داد.

وی افزود: هرچند شرایط استان از نظر رنگ بندی کرونا زرد است اما در صورتی که در رعایت پروتکل‌های بهداشتی سهل انگاری صورت گیرد باری دیگر به شرایط نامتعادل خواهیم رسید.

هاشمی در انتها گفت: مردم از حضور در دورهمی های خانوادگی و مناطق پرتردد خودداری کنند و در هر صورت استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

کد مطلب 5118708

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