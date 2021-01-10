یک نوازنده جوان ویولن درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید تاج خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی طی تازه ترین مطلب خود در فضای مجازی از درگذشت پوریا جوانمیری یکی از نوازندگان و مدرسان جوان موسیقی خبر داد.

مرحوم جوانمیری شب گذشته پس از مراجعه به منزل احساس درد قلب می کند و متاسفانه صبح روز یکشنبه بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع می کند.

این نوازنده ۴۴ ساله از مدرسان حوزه نوازندگی ویولن بود که دوران آموزشی خود را نزد استادانی چون اکبرایزدی، محمود مرآتی، علی تجویدی، جوادلشگری، محسن تویسرکانی، فرید عمران و حسین دهلوی سپری کرده است.

جوانمیری ضمن تالیف و تدوین چند کتاب آموزشی درارکسترهای «صبا»، «رودکی»، «کیش مهر» و «البرز» نیز حضور داشته است.