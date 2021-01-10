حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین قبل از دربی

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از برگزاری دربی نود و چهارم پایتخت در ورزشگاه شهید کاظمی در حالی برگزار شد که جعفر سمیعی مدیرعامل این باشگاه همراه با غلامعلی محمدعلیپور عضو هیات مدیره و ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه حضور داشتند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جریان این حضور راجع به وضعیت این تیم با افشین پیروانی و بازیکنان صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۵ فردا دوشنبه دربی نود و چهارم پایتخت را مقابل استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برگزار می کند.