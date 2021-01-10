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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین قبل از دربی

حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین قبل از دربی

جعفر سمیعی در آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دربی نود و چهارم پایتخت حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از برگزاری دربی نود و چهارم پایتخت در ورزشگاه شهید کاظمی در حالی برگزار شد که جعفر سمیعی مدیرعامل این باشگاه همراه با غلامعلی محمدعلیپور عضو هیات مدیره و ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه حضور داشتند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جریان این حضور راجع به وضعیت این تیم با افشین پیروانی و بازیکنان صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۵ فردا دوشنبه دربی نود و چهارم پایتخت را مقابل استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برگزار می کند.

کد مطلب 5118741

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    نظرات

    • مصطفی IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      گل محمدی که آدم درسی هست آقای سمیعی هم که آدم درست اصل و نصب داری هست که همه رو سر زفرقندی ها قسم میخورن شما اگر تو آمریکا برید همه به درستی و سالم بودن از فرقندی ها تعریف میکنن آقای رسول پنا ولی خیلی مشخص نیست کی هست چیکاره هست آقای وزیر ارواه خاک مردهات بندازش بیرو رسول پنارو که این آدم هیچ پناهی

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