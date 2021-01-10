امیدوارم شاهد انتخاباتی پرشور برای آینده فوتبال ایران باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهدی علوی درباره پایان مهلت ثبت نام مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون عنوان کرد: خوشبختانه با تلاش گسترده و شبانه روزی صورت گرفته و در راستای اجرای مفاد اساسنامه جدید، مقررات انتخاباتی و دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۹/۹/۸ و پیرو مصوبه ۹۹/۹/۱۷ هیات رییسه فدراسیون،، مراحل ثبت نام نامزدهای هیات رییسه فدراسیون فوتبال در بازه زمانی مشخص به بهترین شکل به انجام رسید.

وی خاطرنشان کرد: در مدت زمان تخصیص داده شده شاهد ثبت نام چهره های ارزشمند مدیریتی، ورزشی، اقتصادی و …بودیم و امیدواریم شاهد برپایی انتخاباتی پرشور در روز ۱۰ اسفندماه سال جاری برای ارتقا سطح فوتبال کشور و فردای فوتبال باشیم.

وی ادامه داد: کمیته های مستقل انتخاباتی فرآیندهای مربوطه را پس از پایان مراحل ثبت نام انجام می دهند. نکته حائز اهمیت در این ارتباط اینکه افرادی که در این مدت ثبت نام کرده اند در واقع در بحث بدوی مراحل مرتبط را طی کرده اند. بر این اساس، حداکثر ۷ روز پس از پایان مهلت ثبت نام (تا پایان روز ۹۹/۱۰/۲۷)، کمیته بدوی انتخابات باید به نامزدهایی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشده اند به صورت مکتوب اطلاع رسانی کند و ۳ روز اداری دیگر برای تکمیل نقص مدارک (تا پایان وقت اداری ۹۹/۱۱/۱) به آنها فرصت دهد.

علوی ادامه داد: در صورت عدم تکمیل مدارک در این مهلت نامزدی ایشان کان لم یکن تلقی می گردد. در همین حال، کمیته بدوی انتخابات، باید صلاحیت نامزدهایی را که برای هیات رییسه ثبت نام کرده اند، ظرف ۲۱ روز بعد از پایان مهلت ثبت نام (از ۹۹/۱۰/۲۱ تا پایان روز ۹۹/۱۱/۱۱)، بررسی نموده و تصمیم کمیته بدوی را در همین مهلت به نامزدها اطلاع رسانی کند. ضمن اینکه درخواست استیناف از سوی نامزدها باید در قبال دریافت رسید در طی مدت ۲ روز اداری بعد از دریافت رای کمیته بدوی انتخابات به دبیرخانه مجمع تحویل شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همچنین، کمیته استیناف انتخابات طی مدت ۵ روز اداری از زمان وصول درخواست های استیناف به دبیرخانه مجمع آنها را بررسی می‌کند و تصمیمات کمیته استیناف انتخابات، قطعی و الزام آور است. علوی تصریح کرد: لیست رسمی نامزدهای واجد شرایط و احراز صلاحیت شده حداقل ۲۱ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی برای اعضای مجمع ارسال و همچنین در سایت رسمی فدراسیون منتشر خواهد شد. مطابق اساسنامه جدید، فدراسیون فوتبال در کل این مسیر حق کوچک ترین اظهارنظری درباره نامزدهای ثبت نام شده ندارد.