پاداش ویژه پرسپولیس برای برد در دربی ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جعفر سمیعی که امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کرده بود، در رختکن تیم در جمع بازیکنان، حاضر شد و دقایقی با ان‌ها صحبت کرد.

مدیرعامل پرسپولیس خطاب به بازیکنان گفت: قبل از هر چیز به شما خدا قوت می‌گویم و به خاطر تلاشی که می‌کنید خسته نباشید می‌گویم.

وی ادامه داد: این دربی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از سوی دیگر ما و هواداران‌مان در پرسپولیس به اهداف مهمی چون کسب قهرمانی مجدد فکر می‌کنیم. تیم ما مربی بزرگ، کادر فنی عالی و کارکشته و بازیکنان با کیفیت دارد که می‌توانند شرایط را به سود پرسپولیس تغییر دهند. شما بازیکنانی هستید که تیم‌های بزرگ غرب آسیا را پشت سر گذاشتید و سرمربی و کادر فنی ما، تنها کادری است که در بیش از یک دهه اخیر، تیم ایرانی را به فینال آسیا برده است، پس، از این جهت هیچ کمبودی احساس نمی‌کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس اضافه کرد: قبل از هر چیز منتظریم یک فوتبال خوب و هوادار پسند را از تیم خودمان شاهد باشیم که در نهایت نتیجه دلخواه را رقم بزند. در کنار این مهم است که مسایل اخلاقی را پیوسته و در شرایط سخت بازی، مد نظر داشته باشید. ما کادر فنی، سرمربی و کاپیتانی در تیم خودمان داریم که در میان فوتبال ایران به اخلاق شهره هستند. باید آرامش و تمرکز را حفظ کنید چون هر آنچه برای رقم زدن نتیجه دلخواهتان لازم دارید، در وجود شما قرار دارد.

جعفر سمیعی در بخشی از صحبت‌هایش خبر خوشحال کننده‌ای برای اعضای تیم هم داشت. وی که همراه با علیپور، دیگر عضو هیات مدیره در ورزشگاه کاظمی حاضر شده بود خاطر نشان کرد: در جلسه هیات مدیره درباره پاداش پیروزی دربی مصوبه‌ای در هیات مدیره داشتیم. این پاداش بلافاصله بعد از پیروزی به تیم تعلق خواهد گرفت. البته شکی نیست شما تمام تلاش خود را برای عزت پرسپولیس، افتخاری که به افتخارات شما اضافه خواهد شد و شادی دل هواداران انجام می‌دهید و امیدوارم بعد از بازی، همه با هم جشن فوق‌العاده‌ای داشته باشیم.