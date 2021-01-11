روسیه صادرات گاز از خط لوله ترکیش استریم را ۲ برابر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، غول انرژی روسیه، گازپروم اعلام کرد صادرات گاز به ترکیه و اروپا از خط لوله ترکیش استریم تنها یک سال پس از بهره‌برداری از آن به بیش از ۲ برابر رسیده است.

این مسیر انتقال گاز در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ افتتاح شد و حالا یکساله شده است. الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم می‌گوید: ما میزان به کارگیری این مسیر برای مشتریان ترک خود را ۲.۲ برابر کرده‌ایم و این رقم را برای مشتریان اروپایی به ۲.۵ برابر رسانده‌ایم.

این مسیر خط لوله ۹۳۰ کیلومتری که از اعماق دریای سیاه می‌گذرد، گاز روسیه را به ترکیه و کشورهای اروپایی نظیر یونان، مقدونیه شمالی، بلغارستان و بوسنی و هرزگوین انتقال می‌دهد. به گفته میلر ترکیه، یونان و مقدونیه شمالی سال گذشته واردات گاز خود از روسیه را افزایش داده‌اند.