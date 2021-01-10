پیروزی حزب حاکم «نور اوتان» در انتخابات پارلمانی قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج یک رأی پرسی نشان می‌دهد که حزب «نور اوتان» به رهبری «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور پیشین قزاقستان در انتخابات مجلس سفلی این کشور با اختلافی چشمگیر پیروز انتخابات است.

طبق این رأی پرسی که توسط بنیاد پژوهش افکار عمومی انجام شد، حزب نور اوتان دستکم ۷۲ درصد آرا را در این انتخابات پارلمانی کسب کرده است.

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور پیشین و ۸۰ ساله این کشور که سال ۲۰۱۹ از قدرت کناره گیری کرد، همچنان یک چهره سیاسی با نفوذ است که ریاست شورای امنیت ملی و رهبری حزب نور اوتان را برعهده دارد. گفتنی است که حزب نور اوتان در مجلس سفلی قزاقستان، ۸۴ کرسی از مجموع ۱۰۷ کرسی را در اختیار دارد.

شایان ذکر است که حزب سوسیال دموکرات سراسری قزاقستان که اصلی‌ترین حزب مخالف در این کشور آسیای میانه است، انتخابات را تحریم کرد. «حزب دموکراتیک»، دیگر حزب مخالف دولت قزاقستان نیز از نام نویسی رسمی پیش از انتخابات بازماند.

هرچند که به زعم برخی تحلیلگران، نتیجه این انتخابات ممکن است از امیدها برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور بکاهد، در عوض به تضمین ثبات در این کشور ۱۹ میلیونی و در نتیجه جذب صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنایع نفت، گاز و معدن کمک شایانی خواهد کرد.