خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فریده خدادادی: آلودگی هوا، قصه پر غصه‌ای که سال‌ها است مردم، مسئولان و کارشناسان از آن سخن می‌گویند و گویی به یک مسئله عادی از نگاه مسئولان بدل شده است.

هر از چند گاهی حتماً باید مردم و فعالان محیط‌زیست در راستای مأموریت آگاهی بخشی و دغدغه مندی نسبت به حفظ محیط‌زیست از طریق رسانه‌ها موضوع به این مهمی را یادآور شوند تا شاید معجزه‌ای اتفاق بیفتد و شاهد اقدام و حرکتی از مدیران و مسئولان این حوزه باشیم البته موضوعی که پس از مدتی سروصدا و جلسات متعدد فراموش می‌شود تا پدیده وارونگی و آلودگی هوای بعدی.

از تمامی این نکات که بگذریم یکی از مسائلی که در چند ماه اخیر در کشور و به‌ویژه استان مرکزی مطرح است بحث مازوت سوزی نیروگاه‌ها به‌ویژه نیروگاه حرارتی شازند است که به بحران جدی تبدیل‌شده و به معضل آلودگی هوا دامن زده است.

مردم شهرهای اراک و شازند به‌اندازه کافی با آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حال که بیشتر از یک ماه از آغاز فصل زمستان می‌گذرد، مازوت سوزی نیروگاه هم به نگرانی آن‌ها دامن زده است.

نیروگاه حرارتی شازند با ۶.۵ میلیون لیتر مازوتی که می‌سوزاند، نزدیک به ۴۵۰ تن انواع آلاینده‌ها را وارد محیط می‌کند که خطرناک‌ترین نوع آلاینده‌ها دو آلاینده دی‌اکسید گوگرد و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون است که اثرات مخربی بر سلامت شهروندان دارد.

ذرات دو و نیم میکرون ازجمله خطرناک‌ترین نوع آلاینده‌ها محسوب می‌شوند به‌طوری‌که به‌طور مستقیم وارد نایژک در ریه شده و موجب ضایعات حاد تنفسی و مشکلات قلبی می‌شود.

از طرفی بر اساس مطالعات صورت گرفته دی‌اکسید گوگرد موجب مشکلات استخوانی، عروقی و بیماری‌های ریوی می‌شود و نیروگاه حرارتی شازند در زمان مازوت سوزی خود ۴۵۰ تن از این آلاینده‌ها را وارد ریه شهروندان می‌کند که بسیار خطرناک است.

در شرایطی که دنیا به‌ویژه کشور ما با پاندمی کرونا مواجه است و اکثر افراد به التهابات ریوی دچار می‌شوند، مازوت سوزی نیروگاه بر اساس مطالعات جهانی می‌تواند تا ۱۰ درصد میزان مرگ‌ومیر را بالابرده و شدت بیماری را افزایش می‌دهد؛ آلودگی هوا در شرایط کرونا موضوع مهمی است و در کنار اقداماتی که برای پیشگیری از این ویروس انجام می‌شود، باید مدیریت شود تا پیامدهای ناشی از آن کاهش پیدا کند.

پیش‌تر معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با بیان اینکه در سایر شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور نیز نیروگاه‌ها و صنایعی که نزدیک به مناطق مسکونی هستند به سمت مازوت‌سوزی نرفته‌اند، تصریح کرد: برای مثال در اصفهان به‌طور دائم اطلاعات مخازن مازوت چک می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اگر نیروگاه‌ها و صنایع نزدیک به مناطق مسکونی بخواهند از مازوت استفاده کنند باید ابتدا مخازن را فک پلمب کنند، تأکید کرد: سازمان محیط‌زیست با فک پلمب مخازن این نیروگاه‌ها و صنایع به‌شدت مخالفت کرده است و اگر بدون مجوز دادستانی اقدام به فک پلمب کنند، کاری غیرقانونی انجام داده‌اند بنابراین با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مسعود تجریشی ادامه داد: «نیروگاه شازند اراک» تنها نیروگاهی است که در نزدیکی مناطق مسکونی و پرجمعیت اقدام به استفاده از سوخت مازوت کرده است و آلودگی بسیار زیادی نیز تولید می‌کند. ازاین‌رو به آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت و هیئت دولت تذکر داده‌ایم که باید هرچه زودتر مازوت‌سوزی نیروگاه شازند قطع شود.

معاون سازمان محیط‌زیست پس از مدتی حکم پلمب نیروگاه شازند اراک به دلیل مصرف مازوت را صادر کرد.

رئیس جمهور به وعده خود در خصوص قطع سوخت مازوت نیروگاه شازند عمل کند

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود (۱۰ دی) در خانه ملت بخش عمده‌ای از آلودگی هوای اراک را ناشی از استفاده سوخت مازوت از سوی نیروگاه حرارتی شازند عنوان کرد و گفت: رئیس‌جمهور به وعده خود در خصوص قطع سوخت مازوت و افزایش سهمیه گاز این واحد نیروگاهی عمل کند.

علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی اظهار کرد: نیروگاه شازند یکی از منابع آلاینده مهم در اراک و شازند است.

وی افزود: دغدغه مصرف سوخت مازوت همواره وجود داشته و رئیس‌جمهوری در سفر خود به استان مرکزی قول قطع مصرف مازوت در نیروگاه شازند را برای همیشه داد و مردم انتظار اجرای آن را دارند.

وی بیان کرد: استاندار مرکزی اواسط امسال در این خصوص مکاتباتی داشته و این مهم تأکید شده است که مازوت در نیروگاه حرارتی مصرف نشود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار می‌رود که این دستور از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو موردتوجه قرار گیرد، اگر محدودیت‌هایی در خصوص لزوم مصرف مازوت در کشور وجود دارد، نباید فشار آن به نیروگاه شازند تحمیل شود.

استاندار مرکزی دستور رئیس جمهور را پیگیری کند

کریمی عنوان کرد: ضرورت شرایط اقلیمی و محیطی، انصاف، عدالت و قانون، دستور رئیس‌جمهوری، هزینه اجتماعی و تهدید سلامتی از مواردی است که اعمال قانون در مورد مصرف سوخت گاز در نیروگاه شازند را الزامی می‌کند و انتظار است دستور رئیس‌جمهوری در خصوص قطع مازوت مجدد از سوی استاندار مرکزی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در قانون هوای پاک با تلاش زیاد در مجلس شورای اسلامی، سهم ۳۵ درصدی برای محیط‌زیست از محل عوارض آلایندگی وضع شد که صرف بهبود امور محیط‌زیست شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ این موضوع مشخص و برای آن ردیف قرار داده‌شده است.

کریمی عنوان کرد: در بررسی صورت گرفته سهم استان مرکزی در ۶ ماه از امسال از این ردیف، ۴۶۰ میلیارد ریال بوده که در صندوق محیط‌زیست است؛ این اعتبار در ماه‌های پایانی رقم قابل‌توجهی است و باید اقداماتی صورت گیرد تا منابع آن جذب شود و نیاز است محیط‌زیست در این راستا پیگیری جدی داشته باشند.

شهرداری‌ها از محل عوارض آلایندگی بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال وصولی داشته‌اند، اما این رقم نباید صرف پرداخت حقوق کارکنان شود وی گفت: شهرداری‌ها هم از محل عوارض آلایندگی بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال وصولی داشته‌اند، اما این رقم نباید صرف پرداخت حقوق کارکنان شود، شهرداری‌هایی که از این عوارض برخوردارند باید منابع مالی خود را در راستای اجرای راهبردهای کاهش آلودگی هوا هزینه کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: آلودگی هوا از دغدغه‌های مهم مردم است و تجارب علمی، دانشگاهی و تحقیقات مختلف ارتباط مستقیم آلایندگی با بیماری‌ها و تهدیدات سلامتی را نشان داده است.

آلایندگی هوا شوخی بردار نیست

کریمی بیان کرد: آلایندگی هوا و تهدیدات ناشی از آن شوخی‌بردار نیست و همه وظیفه دارند با بضاعت، مقدورات و امکاناتی که در دست دارند، حداکثر تلاش را برای حفظ سلامتی مردم به‌کارگیرند.

وی تأکید کرد: امید می‌رود که مصرف مازوت در نیروگاه شازند برای همیشه قطع و سایر منابع آلاینده استان مرکزی نیز کاهش یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا می‌طلبد که برخی تصمیمات در خصوص تردد خودروهای سنگین، توقف خودروهای آلاینده و سایر راهبردهای حمایت از سلامت اتخاذ شود تا از شرایط سخت این روزها عبور کنیم.

اراک یکی از ۱۰ شهر آلوده کشور است

سال گذشته استاندار مرکزی با اشاره به آلودگی شهر اراک بیان کرد: شهر اراک جزو ۱۰ شهر آلوده کشور است و ما به‌عنوان یک خطر جدی آن را بیان می‌کنیم که باید در راستای کاهش این آلودگی و کنترل آن راهکارهای لازم به کار گرفته شود.

آقازاده عنوان کرده بود که در راستای کاهش آلودگی هوا شاید تصمیم بگیریم که استفاده از مازوت را برای همیشه در نیروگاه شازند قطع کنیم.

استاندار مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند با هدف مهار آلایندگی هوای شهرهای اراک و شازند شد البته یادآور می‌شود؛ شدت آلودگی هوا در مردادماه سال جاری نیز به‌اندازه‌ای بود که استاندار مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند با هدف مهار آلایندگی هوای شهرهای اراک و شازند شد.

سید علی آقازاده در این نامه اظهار کرد: با توجه به اینکه دی‌اکسید گوگرد منتشرشده ناشی از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند عامل هشت روز از آلودگی سال گذشته کلان‌شهر اراک و شازند بوده نیاز است با توجه به مصوبه سفر استانی دولت به استان مرکزی، استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه شازند مانند نیروگاه اصفهان ممنوع اعلام شود.

نیروگاه شازند مجاز است تا سقف ۲ میلیون لیتر مازوت بسوزاند

این در حالی است که وی نهم دی‌ماه با حضور در جلسه شورای اسلامی کلان‌شهر اراک پس از اشاره به مسائل مختلف شهری به موضوع آلودگی هوا پرداخت و عنوان کرد: نیروگاه شازند در تلاش است تا گاز تأمین کند ولی اگر نتوانست گاز موردنیاز خود را تأمین کند تنها مجاز است تا سقف ۲ میلیون لیتر سوخت بسوزاند و برای سوزاندن بیش از دو میلیون لیتر سوخت باید کاهش انرژی مصرف برق را در پیش بگیرد.

آقازاده افزود: تعطیلی دو واحد نیروگاه به‌منظور کاهش آلاینده‌ها صورت گرفته است.

رضا میرزایی، مدیرکل محیط‌زیست استان مرکزی در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی افزود: مازوتی که در نیروگاه شازند توزیع می‌شود بدترین نوع مازوتی است که وجود دارد و مازوت با کیفیت بهتر به استان‌های دیگر توزیع می‌شود.

سید علی آقازاده ظهر چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک عنوان کرده بود که هرچند وزارتخانه‌های نفت و نیرو به استان و نیروگاه فشار می‌آورند تا روزانه مصرف مازوت به ۷ میلیون لیتر برسد، اما اجازه مصرف بیشتر سوخت مازوت در نیروگاه شازند را نداده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید برق وجود ندارد و نیروگاه فعال است، گفته بود که البته مشکل در تأمین سوخت نیروگاه وجود دارد. اگر نیروگاه سوخت داشته باشد خاموشی به صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی برخی نیروگاه‌های سوخت دریافت نمی‌کنند یا مانند نیروگاه شازند اجازه مصرف بیشتر مازوت به آن‌ها داده نمی‌شود، پس میزان فعالیت آن‌ها و تولید برق کاهش‌یافته است.

فیلتراسیون نیروگاه شازند مناسب نیست

مدیرکل محیط‌زیست استان مرکزی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که فیلتراسیون نصب‌شده در نیروگاه شازند مناسب نیست و این در حالی است که بسیاری از نیروگاه‌های کشور آلایندگی خود را کنترل می‌کنند.

میرزایی ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی و بررسی صورت گرفته میزان دی‌اکسید گوگردی که امروز از نیروگاه شازند وارد محیط می‌شود سه برابر حد مجاز است.

حال این پرسش مطرح است چرا تصمیم قطعی برای جلوگیری از منع مصرف سوخت مازوت گرفته نمی‌شود و باوجود بیماری کرونا و خطرات مربوط به آن و اقدامات پیشگیرانه ازجمله محدودیت تردد همچنان به تعطیلی‌های چندروزه ادارات و غیره و اقدامات کوچک بسنده می‌شود؟

اداره محیط زیست در مقابله با آلودگی هوای اراک منفعل است

طوفان محمدی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر اراک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وجود هوای پاک از ابتدایی‌ترین نیازهای بشری است و عدم توجه مسئولان به این مسئله قابل‌قبول نیست.

وی افزود: افزایش آلودگی‌ها و اثرگذاری سو آن بر سلامت جامعه موجب بروز بیماری‌هایی همچون مغز و اعصاب، سقط‌جنین، سرطان و… می‌شود و متأسفانه کمترین توجهی به این معضل صورت نمی‌گیرد.

محمدی خاطرنشان کرد: چرا با توجه به اینکه آلایندگی نیروگاه حرارتی شازند اثبات‌شده است، مراجع مسئول اقدامی برای فیلتراسیون این نیروگاه انجام نمی‌دهند. در سوی دیگر این ماجرا بحث کاهش عوامل آلایندگی، موضوع معاینه فنی خودروها قرار دارد.

استانداردهای انجام معاینه فنی خودروها باید ارتقا یابد و تا حد امکان از حرکت خودروهای آلاینده جلوگیری شود وی ادامه داد: استانداردهای انجام معاینه فنی خودروها باید ارتقا یابد و تا حد امکان از حرکت خودروهای آلاینده جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر اراک، توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از راه‌های حل اساسی کاهش آلودگی هوا اراک دانست و گفت: اراک به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی نیاز ویژه‌ای دارد که برای این کار شهرداری اراک و استانداری مرکزی باید با یکدیگر همکاری کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت حوزه اتوبوس‌رانی شهرداری نصف شده و تعداد اتوبوس‌های فعال در این حوزه به ۸۰ دستگاه می‌رسد. ناوگان تاکسیرانی اراک تقریباً فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارد. باید تأکید کنم که با اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا و قوانین مربوط به آن دیگر نباید آلایندگی وجود داشته باشد، اما به این مبحث بی‌توجهی می‌شود.

نتایج عدم اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا مشهود است

رئیس شبکه مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه عدم مدیریت صحیح آلودگی طی سال‌های گذشته و اجرا نشدن طرح جامع کاهش آلودگی هوا امروز و حتی در روزهای سرد زمستان خود را در شهر اراک به‌خوبی نشان داده است به‌طوری‌که در فصل زمستان با پدیده وارونگی هوا و در تابستان نیز با پدیده ریزگرد مواجه هستیم و هرسال این مسئله در حال تکرار شدن است.

سیاوش آقاخانی گفت: حجم واحدهای صنعتی و کوه‌ها و بلندی‌های اطراف شهر اراک و وضعیت خاص آب و هوایی این شهر در کنار جمعیت نیم میلیون نفری آن را بحران‌های جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: سه صنعت بزرگ کشور ازجمله نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه در بالادست باد غالب شهر اراک ساخته‌شده است، یعنی از بدترین نقاطی که این صنایع می‌توانستند مستقر شوند همین مکان فعلی است، از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص محیطی شهر اراک، واحدهای صنعتی و وضعیت بیماری‌های منجر به سرطان در شهر اراک و آمار بیماران سرطانی می‌طلبد که توجه بیشتری نسبت به اقدامات مدیریتی برای کاهش آلودگی صورت پذیرد.

خلف وعده رئیس جمهور در مورد نیروگاه شازند

این فعال محیط‌زیست افزود: متأسفانه علی‌رغم تعهدات فراوان مجموعه‌های دولتی مانند طرح جامع کاهش آلودگی هوا و مصوبات متعدد کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی، متأسفانه نیروگاه شازند نسبت به مازوت سوزی اقدام کرد و از ۲۱ آذرماه امسال استان مرکزی جزو اولین استان‌هایی بود که فرایند سوزاندن مازوت به‌منظور تأمین برق نیروگاه شازند را انجام داد.

آقاخانی بیان کرد: رئیس‌جمهور در سفر به استان مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۵ در محضر مردم شهر اراک در ورزشگاه ۵ مرداد یک قول مشخص دادند که گاز نیروگاه حرارتی شازند در شرایط خاص و برای همیشه تأمین شود. این در حالی است که در دوران ریاست جمهوری وی این وعده شکسته شده و بدقولی رئیس‌جمهور اتفاق افتاد و نیروگاه شازند جزو اولین نیروگاه‌ها به سوزاندن مازوت اقدام کرد و به دلیل بدقولی مدیران سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: استاندار مرکزی در اسفندماه سال گذشته و اوایل امسال به مردم شهر اراک اعلام کرد که خط انتقال مازوت به نیروگاه شازند پیرو دستور رئیس‌جمهور و قول مساعد وی پلمب‌شده است اما با مازوت سوزی نیروگاه این نکته وجود دارد که نه‌تنها پلمبی صورت نگرفته بلکه متأسفانه امروز هم بر اساس مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوا نیروگاه حرارتی شازند روزانه دو میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند.

رئیس شبکه مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان مرکزی گفت: در شرایطی که باوجود پدیده وارونگی هوا، وضعیت آلودگی هوا بسیار خطرناک است چرا نیروگاه حرارتی شازند همچنان به مازوت سوزی ادامه می‌دهد و حتی پیش‌تر نیز طبق اخبار واصله پالایشگاه نیز از مازوت استفاده کرده است که به‌طور مستقیم این آلودگی‌ها وارد شهر اراک می‌شود و در ریه شهروندان اراکی نفوذ کرده و باقی می‌ماند.

رئیس جمهور در وعده خود با مردم شهر اراک صادق باشد

آقاخانی بیان کرد: متأسفانه عدم همدلی و همیت مسئولین در پیش‌بینی شرایط فعلی موجب شده که با این چالش‌ها مواجه شویم، باوجوداین شرایط و اینکه نیروگاه‌های حرارتی کشور مازوت می‌سوزاندند، نیروگاه حرارتی شهید منتظری اصفهان با تدبیر مجموعه مدیریت استان اصفهان به بهانه آب و … اقدام به مازوت سوزی نکرد اما امروز در شهر اراک به دلیل مدیران غیربومی و دغدغه مند نبودن آن‌ها نیروگاه حرارتی شازند اقدام به مازوت سوزی می‌کند.

وی ادامه داد: مطالبه امروز ما از رئیس‌جمهور به‌عنوان نفر اول بخش اجرایی کشور این است که به وعده خود با مردم شهر اراک صادق باشد و آن را اجرایی کند زیرا تنها نیروگاهی که در کشور در حوزه تأمین گاز آن رئیس‌جمهور قول داده، نیروگاه اراک است و حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا از اولین استان‌هایی بوده که نسبت به سوزاندن مازوت اقدام شده است.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود که قول تأمین گاز نیروگاه حرارتی شازند اجرا شود و مردم مظلوم شهرهای اراک و شازند درگیر ملاحظات سیاسی نشوند.

طرح جامع آلودگی هوا نیاز به بازنگری دارد

این فعال محیط‌زیست ادامه داد: از مدیران استان انتظار می‌رود طرح جامع آلودگی هوا و بندهای آن موردبازنگری قرار گیرد و به‌روزرسانی شود و الگوهای آلودگی هوا در فصل تابستان را پیش‌بینی کنند، مدیران این مسئله را رها نکند تا پس از درگیری با آن به دنبال حل مشکل باشیم بلکه مدیریت، پیش‌بینی منابع، امکانات و ظرفیت‌ها برای مواجهه با چالش است که متأسفانه در شرایط فعلی وضعیت محیط‌زیست و به‌ویژه آلودگی در شهر اراک نشان می‌دهد، مدیریت قوی و مناسبی در این حوزه وجود ندارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان مرکزی و شهر اراک در سال ۹۵ استفاده نکردن از مازوت برای نیروگاه حرارتی شازند و تأمین گاز این نیروگاه را برای همیشه قول دادند و از طرفی نیز مصوبه هیئت‌وزیران نیز مبنی بر عدم مازوت سوزی بوده است و در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی نیز مصوبه‌ای مبنی بر این موضوع وجود دارد و این سه مسئله کافی است تا بحث عدم استفاده از سوخت مازوت نقض نشود.

گوگرد یکی از خطرناک‌ترین منابع آلاینده است

حمیدرضا مهاجرانی گفت: گوگرد به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین منابع آلاینده شناخته‌شده است و ترکیبات گوگرددار مانند اکسید گوگرد خطرناک بوده و جزو آلاینده‌هایی هستند که در سراسر دنیا پایش می‌شوند.

وی تأکید کرد: مازوت اگر به‌درستی تولید نشده باشد به‌طورقطع از گوگرد بالایی برخوردار است حال این پرسش مطرح است آیا مازوت تولیدی پالایشگاه، گوگرد استانداردی دارد؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: مازوت تولیدشده در پالایشگاه جزو بی‌کیفیت‌ترین مازوت‌های کشور است و اداره کل محیط‌زیست استان نسبت به پایش آن باید بررسی‌های دقیق‌تری را انجام دهد اما آنچه مسلم است قرار بود که اصلاً مازوت سوزی صورت نپذیرد.

سلامتی مردم باید در اولویت باشد

مهاجرانی عنوان کرد: اینکه پالایشگاه یا نیروگاه اقدام به استفاده از سوخت مازوت کند هیچ تفاوتی ندارد، این ماده درهرصورت خطرناک است و سلامتی شهروندان شهرهای شازند، سربند، مهاجران و اراک را تهدید می‌کند و نباید هیچ مسئله‌ای به‌جز سلامتی مردم در اولویت باشد.

وی گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی، سلامت شهروندان است و کسی نمی‌تواند بگوید اولویت بالاتری وجود دارد.

به گزارش مهر، بااینکه بنا به اعلام رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اراک «آلودگی هوا ۱۴۴ بیمار تنفسی را راهی بیمارستان کرده»، همچنان قصه پر غصه آلودگی هوای اراک در فصل زمستان به قوت خود باقی است؛ مازوت می‌سوزد و دودش به چشم مردم می‌رود.

خبرگزاری مهر تا رسیدن به نتیجه قطعی این سوژه را پیگیری می‌کند.