گرم شدن روزهای زمستانی گیلان/ دما ۹ تا ۱۵ درجه افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت چند روز جریانات جنوبی در استان گیلان طی روزهای گذشته به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، اظهار کرد: از عصر امروز (سه شنبه) با گذر موج ضعیف، شرایط برای افزایش ابر، ورزش باد در برخی ساعات شدید و بارش پراکنده باران مهیا می‌شود.

وی افزود: از روز چهارشنبه با نفوذ مجدد جریانات جنوبی در بعضی نقاط وزش باد گرم شدید و خیلی شدید، افزایش محسوس دما تا روز جمعه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به افزایش ۹ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوای استان گیلان طی روزهای پایانی هفته، گفت: علاوه بر این در پاره‌ای از مناطق جلگه‌ای در روز چهارشنبه شرایط برای شکل گیری مه و کاهش دید افقی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای امروز نیز آسمان اکثر مناطق استان گیلان کمی تا نیمه ابری، کاهش نسبی دما و برخی مناطق با افزایش ابر، مه آلودگی و رگبار باران پیش بینی شده است، افزود: برای روز چهارشنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق همراه با وزش باد گرم که در ساعت عصر و شب شدید و یا خیلی شدید پیش بینی شده است.

دادرس ضمن هشدار در زمینه وزش باد و افزایش دمای هوا طی روزهای پایانی هفته جاری در استان گیلان، گفت: این شرایط می‌توانند سبب آسیب به سازه‌ها و تأسیسات، شکستن شاخه‌ها و سقوط درختان، احتمال آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، ذوب برف و احتمال وقوع بهمن و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و افزایش سطح آب رودخانه‌ها شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان از باغداران، گلخانه داران و مرغداران خواست تمهیدات لازم را در خصوص ایمنی سازه‌ها و سالن‌ها اتخاذ کنند.