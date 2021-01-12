اجرای طرح ۳۰۷۰ در تأمین اجتماعی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن قورچیان صبح سه‌شنبه به همراه مسئولین اجرای طرح ۳۰۷۰ در حاشیه بازدید از شعبه تأمین اجتماعی هشتگرد اظهار کرد: امروز در عصر ارتباطات هستیم و باید از این امر و ظرفیت‌های ایجادشده به این واسطه در بهبود خدمات‌رسانی به مردم استفاده کنیم.

وی بیان کرد: یکی از امکاناتی که به واسطه فناوری‌های روز به وجود آمده است، طرح‌های الکترونیکی و غیرحضوری که باعث کاهش هزینه‌ها برای سازمان‌ها و نهادها، ارتقای خدمات‌رسانی به ارباب‌رجوع و همچنین کاهش اتلاف وقت آنهاست.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی البرز با بیان اینکه طرح ۳۰۷۰ از جمله این طرح‌هاست، تصریح کرد: اجرای این طرح به صورت کامل باعث می‌شود تا ارباب رجوع خدمات مورد نیاز خود را به صورت سریع و آسان دریافت کند که هدف اصلی ما در این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح می‌توانیم با خدمت‌رسانی بهتر باعث رضایت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران شویم و همچنین این امر باعث تمرکز کارکنان سازمان برای انجام دیگر امور اجرایی خواهد شد.

قورچیان با بیان اینکه ارتقای تعامل با شرکای اجتماعی عاملی برای موفق‌تر شدن این طرح شود و خدمات‌رسانی بهتر را رقم بزند، گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح به وظیفه اصلی خود یعنی خدمت به مردم عمل کنیم.

وی با بیان اینکه طرح ۳۰۷۰ در تمامی شعب تأمین اجتماعی استان البرز در حال اجراست، اظهار کرد: بر اساس دستور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کارشناسان شعب باید مراجعان را در بدو ورود به راهنمایی کرده و آموزش‌های لازم را در غالب این طرح ارائه دهند، این امر در نهایت باعث افزایش استفاده از خدمات غیرحضوری خواهد شد.