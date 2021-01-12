به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پلک نزن!» نوشته امی کراوس روزنتال به‌تازگی با ترجمه مژگان بدریان توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این‌کتاب سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.

نویسنده این‌کتاب متولد سال ۱۹۶۵ و درگذشته به سال ۲۰۱۷ است. او نویسنده و فیلمساز بود و کتاب‌های زیادی در کارنامه دارد. تصویرگری این‌کتاب او توسط دیوید رابرتس تصویرگر انگلیسی انجام شده است. «پلک نزن!» کتاب برگزیده‌ JONIOR LIBRARY GUILD شده است.

این‌کتاب به کار پدرومادرهایی می‌آید که بچه‌های کوچک‌شان از خوابیدن بدشان می‌آید؛ حتی وقتی از فرط خواب، در حال بی‌هوش‌شدن هستند اما دل‌شان نمی‌خواهد بخوابند و مقابل خوابیدن مقاومت می‌کنند. «پلک‌ نزن!» برای بچه‌هایی نوشته شده که با گشادکردن پلک‌های چشمان‌شان سعی می‌کنند بیدار بمانند و نخوابند. مخاطبان اصلی این‌کتاب کودکان گروه سنی ب از ۳ تا ۷ سال هستند.

نویسنده این‌کتاب خطاب به پدرومادرها می‌گوید مهم‌ترین دقایق روزشان، ۲۰ دقیقه‌ای است که برای کودکشان کتاب می‌خوانند. «پلک‌نزن!» داستانی برای بچه‌هاست تا پیش از خواب،‌ آن را شنیده و خوابی آرام و راحتی داشته باشند. از این‌جهت، می‌توان این‌اثر را کتابِ ویژه پیش از خواب دانست.

امی کراوس روزنتال، پیش از شروع قصه کتاب، خطاب به بچه‌هایی که پای قصه‌اش نشسته‌اند، می‌گوید: «پلک نزن! دعوتی است به چالشی وسوسه‌انگیز. به‌شرطی اجازه داری نخوابی که نتونی به آخر کتاب برسی. به‌همین‌سادگی! این یه قراره بین من و تو اما هربار که پلک می‌زنی، باید ورق بزنی و یک صفحه بری جلو. جالب به نظر می‌رسه. فکر می‌تونی می‌تونی از پسش بر بیای؟»

این‌کتاب با ۳۶ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.