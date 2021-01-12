آنتورپ به دنبال دروازه بان جدید/ وکیل بیرانوند: بیشتر فرصت بدهید

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «voetbalkrant» بلژیک اعلام کرد اگر «ژان بوتز» دروازه بان فرانسوی آنتورپ به دلیل مصدومیت زیر تیغ جراحی برود، مسئولان این باشگاه به دنبال دروازه بان جدیدی خواهند رفت چرا که علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی ثابت کرد قابل اعتماد نیست.

این سایت نوشت: «ژان بوتز ممکن است با استراحت و بعد از هشت هفته دوباره برگردد. اگر او مجبور به جراحی مچ پایش شود، سه ماه از میادین دور خواهد بود. بعد از بیرانوند، آنتورپ فقط ماتیاس جوان را در اختیار دارد و بنابراین آنها برای جذب یک دروازه بان بیشتر اقدام می‌کنند.»

این در حالی است که مصطفی سلیمانی وکیل علیرضا بیرانوند در گفتگو با سایت «HLN» تاکید کرد این دروازه بان ایرانی به زمان بیشتری نیاز دارد.

سلیمانی گفت: روشن است که علیرضا برای سازگاری و هماهنگی با زندگی و کار در بلژیک به زمان نیاز دارد. تفاوت فرهنگ و رسوم ایرانی بسیار زیاد است.

وی تاکید کرد: کورتوا (دروازه بان بلژیکی رئال) هم همان مشکل علی را در رئال مادرید داشت که سرانجام توانایی‌هایش را نشان داد. با شناختی که از علیرضا دارم، مطمئنم او هم لحظات بسیار خوبی را برای هواداران آنتورپ ایجاد می‌کند.