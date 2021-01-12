به گزارش خبرگزاری مهر، با تکمیل مراحل آماده‌سازی و چاپ کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه تعداد ۵۰۰ نسخه از این کتاب به صورت محدود (پیش از عرضه‌ی سراسری) در فروشگاه به‌نشر خیابان انقلاب اسلامی به فروش می‌رسد.

فروش ویژه این کتاب برای آن دسته از مخاطبان که علاقه دارند پیش از دیگران کتاب زندگینامه‌ی خودنوشت حاج قاسم سلیمانی را تهیه و مطالعه کنند، صورت می‌گیرد.

این طرح از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز چهارشنبه در فروشگاه انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر) واقع در خیابان انقلاب اسلامی، روبروی در اصلی دانشگاه تهران پلاک ۱۲۴۴ انجام می‌شود و طی این دو ساعت این فروشگاه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام به عرضه‌ی این کتاب می‌نماید.

کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» هفته‌ی گذشته با حضور خانواده شهید سلیمانی، خانواده‌ی شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم و جمعی از مسئولان رونمایی شد.

کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» زندگینامه‌ی خودنوشت حاج قاسم سلیمانی به قلم خود ایشان است که توسط انتشارات مکتب حاج قاسم در ۱۳۶ صفحه و با قیمت ۲۲ هزار تومان به چاپ رسیده است.