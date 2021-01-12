۳ مشکل اصلی اصلی تجارت ایران و سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، محتشمی‌پور کارشناس مسائل اقتصاد منطقه در گفتگو با برنامه «حدیث ایستادگی» رادیو مقاومت در پاسخ به این سوال که چه اولویت‌هایی برای تسهیل حضور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سوریه وجود دارد، گفت: بعد از موفقیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه نظامی در کشور سوریه نیاز به دنبال کردن چند محور وجود دارد در ابتدا باید حساسیت‌های امنیتی برای جابجایی افراد بین دو کشور کم شود و تجار و تولیدکنندگان بتوانند به‌راحتی بین دو کشور جابجا شوند. در مرحله دوم لازم است بحث‌های لجستیک تقویت شود، در حمل‌ونقل دریایی سرعت پایین است و در حمل‌ونقل زمینی در کشور عراق محدودیت‌هایی به علت نداشتن توافق‌نامه‌های لازم وجود دارد. و در مرحله سوم باید مشکلات نقل‌وانتقال پول بین دو کشور حل شود.

وی افزود: تا در حوزه تجارت، محدودیت و مشکل وجود داشته باشد امکان سرمایه‌گذاری و انجام پروژه سخت‌تر و نشدنی است اما زمانی که مشکلات اولیه حل شد در مرحله بعدی باید به سراغ تراز نامتوازن اقتصادی خود با کشور سوریه برویم زیرا حدوداً صادرات ما به سوریه ۱۰ برابر واردات ما از سوریه است و برای متوازن شدن این تراز ما باید به دنبال واردات از سوریه باشیم. مراوده ما با کشورهای منطقه یک‌طرفه است و فقط به آن‌ها صادرات داریم که در بلندمدت روابط تجاری ما را ناپایدار می‌کند.

محتشمی پور با تأکید بر اهمیت حضور اقتصادی در منطقه گفت: در هرکدام از کشورهای منطقه با مسائل متفاوتی مواجه هستیم. در کشورهای محور مقاومت سنگ‌اندازی‌های نیروهای خارجی بیش‌تر است به‌عنوان مثال در کشورهایی مثل عراق و لبنان، مداخله استکبار جهانی در ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیت این کشورها وجود دارد. هرزمانی می‌خواهیم کار سازنده‌ای در این کشورها انجام دهیم با بعضی خرابکاری‌ها و ممنوعیت‌های مواجه می‌شویم در این کشورها لازم است بخش عمده کار در لایه سیاسی پیگیری شود.

رستم قاسمی وزیر پیشین نفت که مهمان تلفنی برنامه بود در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حضور ایران در دوران بازسازی سوریه بیان کرد: شهید سلیمانی سید شهدای مقاومت، به‌عنوان نماینده ایران توانست شجره خبیثه‌ی داعش را نابود کند و وعده خود درباره‌ی نابودی حکومت داعش را عملی سازد و خطر آن را از سر ایران هم بردارد. درحوزه اقتصادی توافق‌نامه‌ای بین دو دولت امضا شده که ما به ازای کمک‌هایی که ما در دوران جنگ به سوریه کرده‌ایم را بتوانیم از این طریق دریافت کنیم. ازجمله تأمین نیازهای فسفات کشور از طریق معدنی که در سوریه در اختیار ایران است و بیش از یک میلیارد تن ظرفیت دارد و تا صد سال می‌تواند نیاز ایران را تأمین کند.

قاسمی در پاسخ به این سوال که ما سالانه چه میزان از این معدن فسفات برداشت می‌کنیم و وضعیت سایر پروژه‌های توافق‌نامه بین دو کشور چگونه است، گفت: سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن فسفات برای تأمین نیاز کشور از سوریه وارد می‌شود و هفتاد درصد منابع این معدن با یک قرارداد بلندمدت در اختیار ایران است. که می‌توانیم علاوه بر تأمین نیاز خود به کشورهای دیگر نیز صادرات کنیم.

وی افزود: توافق‌نامه بین دو کشور در حال اجرایی شدن است. فسفات که اجرایی شده و میدان نفتی که در اختیار ایران قرار داده شده توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در حال استخراج است و پروژه بندر لاذقیه و ایجاد بندر جدیدی به نام حمیدیه در حال پیگیری است.

محتشمی پور در پاسخ به این سوال که تعامل با سوریه چه تفاوتی با سایر کشورهای منطقه دارد، اظهار داشت: کشور سوریه یک کشور تولیدی و صنعتی است و مصرف‌کننده کالای نهایی نیست. و ازاین‌جهت با کشورهایی مانند عراق متفاوت است. ما باید در این کشور در حوزه تأمین مواد اولیه صنایع و شرکت‌های سوریه ورود کنیم. در مرحله بعدی نیازمندی تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌ها را تأمین کنیم که تا پیش از جنگ از اروپا تأمین می‌شده و در حال حاضر علی‌رغم نیاز زیاد سوریه به علت تحریم‌های اتحادیه اروپا، شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند در این بازار حضور پیدا کنند. درنهایت هم شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ما می‌توانند نیازهای سوریه را در سطوح مختلف تأمین نمایند.

این کارشناس اقتصاد منطقه در پایان اظهار داشت: یکی از مشکلات کارهای اقتصادی در کشورهای منطقه در سطح رسانه‌ها است. این کشورها شناخت صحیحی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران ندارند و در کشور ما نیز شناخت درستی از فرصت‌ها و زمینه‌های فعالیت در کشورهای منطقه وجود ندارد که نیازمند ورود رسانه‌ها برای پر کردن این خلاء است.



