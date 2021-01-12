دانش آموزان افتخار آفرین کردستانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان عصر امروز در این مراسم اظهار کرد: درخشش کردستان در حوزه نانو از جمله دستاوردهای علمی این استان بوده و خرسندیم که طی چهار سال اخیر جزو استان‌های برتر کشور در این رشته هستیم.

محمد رشید قربانی افزود: کردستان در رشته‌های مختلف نانو، زیست فناوری و ورزش جزو استان‌های برتر کشور بوده و این مهم با تلاش‌های شبانه روزی نیروهای انسانی با انگیزه استان محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: المپیاد نانو سال ۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است و استان کردستان از سال ۹۴ در این المپیاد شرکت دارد و این پنجمین جشن تلاش در حوزه نانو دانش‌آموزان، پژوهشگران و محققین استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان اعلام کرد: در حوزه‌های پرورشی و فرهنگی میانگین سطح پوشش دانش آموزان پیش دبستانی حدود ۷۰ درصد است و این در حالی است که ما در کردستان بیش از ۹۰ درصد پوشش داریم.

قربانی افزود: همچنین در سامانه آموزشی شاد استان ما حدود ۸۷ درصد از دانش آموزان را تحت پوشش آموزش مجازی قرار داده است و این در حالی است که کردستانی‌ها از لحاظ معیشت و درآمد سرانه جزو استان‌های آخر کشور هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه پوشش آموزش‌های مجازی دانش آموزان استان کردستان ۲۰ درصد بیشتر از کرمان و ۲۵ درصد بیشتر از فارس از سامانه آموزش اینترنتی استفاده کرده‌اند.

کردستان ۳۵۰۰ دانش آموز المپیادی دارد

نامدار معاون آموزش متوسطه استان نیز در این مراسم اظهار کرد: در آموزش و پرورش دو بخش آموزشی وجود دارد که بخش اول آموزش رسمی و همان آموزش معمول در مدارس است و بخش دیگر حلقه‌های کیفیت بخشی است که برای عمیق‌تر و ماندگارتر کردن آموزش رسمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: ما خود را موظف می‌دانیم که استعدادها را بشناسیم و هر آنچه را که نیاز داشته‌اند در حد توان برایشان فراهم کنیم.

نامدار اعلام کرد: کردستان یک استان توانمند از لحاظ نیروی انسانی است و امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در استان سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز المپیادی داریم.

وی افزود: هدف اصلی باشگاه نانو ترویج علم نانو است و اکنون در استان هیچ مدرسه‌ای نیست که با علم نانو آشنایی نداشته نباشد.

نامدار خاطرنشان کرد: رسیدن به مرحله کشوری المپیاد نانو جزو آرمان‌های دست نیافتنی ما بود اما اکنون شاهد حضور ۱۳ نفر در مرحله نهایی هستیم و این تعداد برای استانی محروم همچون کردستان درصد بالایی است.

وی اعلام کرد: در جشنواره نانو ما نفرات اول و دوم کشوری داریم و در ارزیابی آزمایشگاه‌های شبکه توانا پژوهش‌سرای شهرستان قروه مقام اول را کسب کرده است همچنین دبیرخانه استانی ما در کد نویسی رتبه اول کشور است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در جشنواره علمی در سه رشته زمین شناسی، سلول‌های بنیادی و جغرافیا در مرحله کشوری مدال کسب کرده‌ایم.

راهیابی ۱۳ دانش آموز کردستانی به مرحله نهایی المپیاد نانو

زارعی مدیر باشگاه نانو استان نیز در این جلسه اظهار کرد: چیزی که در استان کردستان مشهود بود بحث موفقیت پیاپی چهار ساله بود که برایمان مسجل شد که مدیریت توسعه نانو در استان موفقیت خوبی داشته است و امیدواریم در سایر زمینه‌ها هم این روند توسعه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: از موفقیت‌های چشمگیر استان در سال جاری حضور ۳۶۰ دانش آموز در المپیاد نانو بود که ۱۲۰ نفر از این تعداد به مرحله دوم راه پیدا کردند و پس از این مرحله ۱۳ نفر از دانش آموزان استان موفق به حضور در مرحله نهایی شدند.

زارعی افزود: خوشبختانه با حمایت‌های آموزش و پرورش پنج آزمایشگاه تخصصی نانو در استان داریم که سیستم را پویا نگه داشته‌اند.

در ادامه این مراسم از نهادهای برگزیده و دانش‌آموزان برتر المپیادی و ورزشی تجلیل به عمل آمد.