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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۴۴

عضو شورای شهر ارومیه؛

جلسه انتخاب شهردار ارومیه بی نتیجه ماند

جلسه انتخاب شهردار ارومیه بی نتیجه ماند

ارومیه- عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به بازداشت موقت شهردار ارومیه گفت: جلسه شورای شهر ارومیه امروز برای انتخاب سرپرست شهرداری بی‌نتیجه ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده امام زاده در این خصوص افزود: امروز جلسه اعضای شورای اسلامی این شهر در رابطه با انتخاب سرپرست برای شهرداری بی‌نتیجه ماند و همچنان " محمد حضرت پور" شهردار ارومیه است.

وی ادامه داد: طبق استعلام صورت گرفته از مسؤولان قضائی و امور حقوقی شوراهای وزارت کشور، به دلیل اینکه حکم تعلیق "حضرت پور" صادر نشده و او فعلاً در بازداشت موقت به سر می‌برد، با معرفی سرپرست برای شهرداری به جای ایشان موافقت نشد.

علیزاده امامزاده افزود: قرار شده است تا روز شنبه هفته آینده بار دیگر استعلام‌های مربوطه از دستگاه‌های قضائی انجام و نسبت به معرفی کردن یا نکردن سرپرست برای شهرداری ارومیه تصمیم گیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پاسخ به اینکه در این مدت چه کسی مسؤولیت مجموعه شهرداری را برعهده خواهد داشت، گفت: تصمیم بر آن شد تا تعیین تکلیف موضوع، "عدل دوست" به عنوان قائم مقام شهردار ارومیه این مسئولیت را عهده دار باشد.

وی، همچنین به تقاضای بازنشستگی "محمد حضرت پور" نیز اشاره کرد و اظهار کرد: امروز مطلع شدیم که وی در اوایل دی ماه جاری طی یک نامه محرمانه به استاندار آذربایجان‌غربی خواهان بازنشستگی خود شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه تاکید کرد: معتقدیم شهردار ارومیه باید این موضوع را به اطلاع شورای شهر نیز می‌رساند تا آمادگی و مقدمات انتخاب یک شهردار در این شورا فراهم شود.

" محمد حضرت پور" شهردار فعلی ارومیه دیروز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

کد مطلب 5120844

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      5 0
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      آفرین بر سربازان گمنام کلان شهر ارومیه
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      2 0
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      پروژه هایی مثل پل اذربایجان چند ساله تمومی نداره پولای طرحو اقایون میخورن ما مردم باید چند سال تو ترافیک بمونیم تا حل بشه؟؟؟رسیدگی کنین لطفا!!!!!
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 0
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      تا معلوم نشه برای چی گرفتنش حرفی نمیشه زد
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
      1 0
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      اقای حضرتی یکی از دلسوزان شهر هستند
      • علیعباس IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
        0 0
        اره دومیش هم تویی

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