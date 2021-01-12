به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی با صدور پیامی، ضمن محکوم نمودن جنایت هولناک گروه‌های تکفیری در کشتار هدفمند کارگران زحمت کش و محبان اهل بیت علیهم السلام در پاکستان، تاکید کرد: حوزه‌های علمیه از همراهی شیعیان و خانواده‌های منطقه با منویات مراجع معظم تقلید و دفن پیکرهای مطهر شهدا که حکایت از آگاهی و بصیرت بالای ایشان دارد تجلیل کرده و تکریم جایگاه مرجعیت را موجب حفظ و تقویت انسجام شیعیان و مسلمانان و از بین رفتن نقشه‌های شوم دشمنان می‌داند.

متن پیام مدیر حوزه‌های علمیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (تکویر/۹)



جنایات اخیر گروه‌های تکفیری در کشور دوست و برادر پاکستان و کشتار هدفمند کارگران زحمت کش و محبان اهل بیت علیهم السلام، باعث تألم و تأثر مسلمانان و همه علاقه‌مندان مکتب نورانی اسلام و خاندان مکرم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گردید.



این بار نیز دست پلید گروهک‌های تکفیری از آستین استکبار جهانی و تروریست‌های متحجر و جاهل بیرون آمد و دست به جنایتی ضد انسانی زده و گروهی از کارگران معدن ذغال سنگ در استان بلوچستان پاکستان را به طرز ناجوانمردانه‌ای سر برید و به شهادت رساند.

بی‌شک عاملان این جنایت به انتقام شکست‌های متعدد در جبهه‌های مختلف، به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه‌افکنی بین جامعه مسلمان و تحقق اهداف مستکبران و شیاطین در گسترش اسلام‌هراسی و انحراف افکار عمومی از سیاست‌های خصمانه کشورهای غربی در دنیای اسلام و منطقه غرب آسیا و نیز جدایی دو کشور اسلامی ایران و پاکستان هستند.

گروه‌های تکفیری با ارتکاب این گونه جنایات، مزدوری، جهالت و قساوت خویش و دوری خود از اخلاق و عقلانیت را هر چه بیشتر عیان می‌سازند.

بی شک این جنایات فجیع قلوب همه پیروان قرآن و عاشقان پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و خاندانش در سراسر جهان را مملو از اندوه و سینه‌های آنان را لبریز از خشم ساخته است.



حوزه‌های علمیه ضمن عرض تسلیت این حادثه غم‌انگیز، به محضر امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری مدظله العالی و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم و همه مسلمانان و شیعیان جهان به ویژه برادران و خواهران شیعه و اهل سنت پاکستان و علی‌الخصوص خانواده‌های داغ دیده، این جنایت هولناک را محکوم نموده و ضمن تاکید بر اخوت عمیق اسلامی بین برادران شیعه و اهل سنت در اقصی نقاط عالم از حاکمان و مسئولان ایالتی و ملی کشور دوست و برادر پاکستان می‌خواهد تا با اتخاذ تدابیری مانع از تکرار جنایات گروه‌های تکفیری شوند و نگذارند زمینه‌های تفرقه در پاکستان و جدایی بین کشورهای اسلامی، فراهم آید.



حوزه‌های علمیه ضمن تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم شهدای این جنایت، از همراهی شیعیان و خانواده‌های منطقه با منویات مراجع معظم تقلید و دفن پیکرهای مطهر شهدا که حکایت از آگاهی و بصیرت بالای ایشان دارد تجلیل کرده و تکریم جایگاه مرجعیت را موجب حفظ و تقویت انسجام شیعیان و مسلمانان و از بین رفتن نقشه‌های شوم دشمنان می‌داند.



رحمت و رضوان الهی و علوّ درجات و شادی روح این شهدای عزیز را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمائیم و از درگاه حضرتش برای تمام خانواده‌ها و بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.



علی‌رضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه