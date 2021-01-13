کشف ۲۵۹ کیلو تریاک در محور یاسوج به اصفهان/ سه قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیقباد مصطفایی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از محورهای مواصلاتی استان، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تعامل مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گچساران و مأموران اداره اطلاعات حین انجام ایست و بازرسی در محور یاسوج- اصفهان به ۳ دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند و به آنها دستور توقف دادند.

فرمانده انتظامی استان گفت: رانندگان با بی‌توجهی به دستورات پلیس با سرعت زیاد از محل متواری شدند که پس از طی مسافتی و با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت لاستیک‌ها در نهایت خودروها متوقف و در بررسی مأموران مشخص شد ۲ خودرو اسکورت کننده مواد بوده که مأموران در بازرسی از این خودروی سوم ۲۵۹ کیلو گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در آن جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

مصطفایی با اشاره به اینکه در این رابطه ۳ نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند، خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.