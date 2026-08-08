به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با تأکید بر اینکه امروز ایرانِ متمدن جان‌پناه تحول‌خواهان و خستگان از نظام برده‌داری مدرن و مستکبر جهانی است، خبرنگاران را «قهرمانان واقعی نبرد روایت‌ها» خواند و اعلام کرد حکمرانی حکیمانه و ساختن ایرانی آگاه و عادل، بدون حضور رسانه‌ای جسور، صادق و نقدپذیر محقق نخواهد شد.



متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



فاتحان شاید نبردها را ببرند، اما این راویانِ حقیقت‌اند که تاریخ را می‌نویسند و ماندگار می‌کنند.



امروز، ایرانِ متمدنِ ما جان‌پناهِ آزادگانِ جهان، تحول‌خواهان و همهٔ خستگان از نظام برده‌داریِ مدرن و مستکبرِ جهانی است. در روزگاری که امپراتوری رسانه‌ای غرب به سرکردگی آمریکا و شرارت عریان رژیم نامشروع صهیونیستی سعی دارد با زور و جنایت، روایتِ ظالمانهٔ خود را بر جهان تحمیل و صدای انسانیت را در گلو حبس کند، این ایران متمدن است که ایستاده؛ نه فقط به‌عنوان یک جغرافیا، بلکه به‌عنوان یک «آرمان انسانی و ضداستکباری».



ایرانِ ما امروز امانت‌دار و طنین‌اندازِ صدای همهٔ مظلومان و حقیقت‌جویان تاریخ است؛ از مظلومیتِ هابیل و غربتِ یوسف، تا رنجِ عیسیِ به صلیب کشیده‌شده؛ از عدالت‌خواهیِ علی (ع) و خروشِ آزادگیِ حسین بن علی (ع)، تا مبارزه با تبعیضِ ماندلا و بانگِ برابری‌خواهیِ مارتین لوترکینگ؛ از استقامتِ امام شهید آیت الله خامنه‌ای تا ایثار حاج قاسم سلیمانی. این نام‌ها هر یک صدایی از وجدان بیدار بشریت‌اند و ایران، پژواک تمام‌عیارِ این حق‌طلبی تاریخی است که امروز تبدیل شده به بانگ« باید برخاست» آزادگان جهان.



در قلب این تقابل بزرگ تمدنی، نبرد اصلی در «جنگ روایت‌ها» جریان دارد. دشمن می‌خواهد امید را در دل این ملت خاموش کند و تصویر این جان‌پناه را مخدوش سازد، اما قهرمانانِ واقعیِ این میدان شما هستید. هر تیتر، هر فریم عکس و هر واژه‌ای که می‌نویسید، نوری است بر تاریکیِ تحریف و سلاحی است برای پاسداری از عزت و هویت ملی.



از سوی دیگر حکمرانی حکیمانه در این سرزمین، بدون حضور رسانه‌ای جسور، صادق و نقدپذیر محقق نخواهد شد. ما برای ساختن آن «ایرانِ آگاه، عادل و دوست‌داشتنی» که شایستهٔ مردم بزرگ ماست، بیش از هر زمان دیگری به قلم‌های بیدار و نقدِ منصفانهٔ شما نیازمندیم. نقد شما راه اصلاح را می‌گشاید و صداقت شما سرمایهٔ اجتماعی کشور را ترمیم می‌کند.



۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی، روز یادآوری این حقیقت است که خبرنگاری یک شغل نیست؛ یک «فراخوان تاریخی برای دانایی، شجاعت و آزادی» است.



به احترام شما که در میانهٔ باران تحریف، مرزبانان آگاهی این ملت و راویان عظمت ایرانید، سر تعظیم فرود می‌آورم. قلمتان استوار، نگاهتان بی‌باک و نامتان در تاریخ این مرز و بوم ماندگار باد.



محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور