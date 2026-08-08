خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: صبح هنوز به میانه نرسیده، اما شهر شیراز بیدار شده ؛ مغازه‌ها یکی‌یکی کرکره‌ها را بالا می‌کشند، تاکسی‌ها در خیابان‌ها حرکت می‌کنند و مردم کار خود را آغاز کرده‌اند.

در میان این رفت‌وآمد روزمره، خبرهایی هم در حال شکل گرفتن است؛ خبرهایی که شاید یک روز بعد روی خروجی رسانه‌ها قرار بگیرند و برای ساعتی یا حتی چند روز، بخشی از ذهن جامعه را به خود مشغول کنند.

اما هر روز هزاران خبر منتشر می‌شود؛ اخباری که برخی در چند ثانیه از کنار آن عبور می‌کنند و برخی تصمیم‌ها، نگرانی‌ها و امیدهایشان را بر پایه همان خبرها شکل می‌دهند. اما در میان انبوه مخاطبان، کمتر کسی از خود پرسیده است که «خبرنگار» از نگاه مردم چه جایگاهی دارد؟ آیا او صرفاً انتقال‌دهنده اخبار است یا صدایی برای بیان مطالبات جامعه؟

برای پاسخ به این پرسش ها این بار قرار نیست خبرنگار از خودش بگوید ؛ قرار نیست از سختی‌های کار، کمبود امکانات، فشار کاری، ساعت‌های طولانی حضور در میدان یا دغدغه‌های حرفه‌ای بنویسیم؛ این بار سؤال را از سمت دیگری مطرح کرده‌ایم؛ از مردمی که هر روز مخاطب خبرند.

خبرنگار از نگاه مردم چه کسی است؟

به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، به میان مردم رفتم تا این بار نه خبرنگاران، بلکه شهروندان درباره این حرفه سخن بگویند.

حسین رضایی پور، راننده تاکسی خطی در شیراز که در میدان نمازی منتظر مسافر ایستاده است، نخستین کسی است که با او گفتگو می‌کنم؛ وقتی از او درباره خبرنگار می‌پرسیم، بدون مکث گفت: خبرنگار باید صدای مردم باشد.

وی ادامه داد: خیلی از مردم فرصت یا امکان این را ندارند که مشکلشان را به گوش مسئولان برسانند. اگر خبرنگار سراغ این مشکلات برود، موضوع را پیگیری کند و پاسخ مسئول را بگیرد، واقعاً کار بزرگی انجام داده است.

این راننده تاکسی در پاسخ به این سؤال که اگر خودش خبرنگار بود، اولین گزارشش درباره چه موضوعی بود، گفت: گرانی و مشکلات معیشتی مردم. چون تقریباً همه خانواده‌ها با آن درگیر هستند.

مردم از خبرنگار فقط سرعت نمی‌خواهند

سمیه احمدی، دانشجوی مهندسی دانشگاه شیراز نفر دیگری است که با او گفتگو می کنم که این دانشجو اما از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.

وی گفت: امروز هر کسی می‌تواند یک خبر با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی را در فضای مجازی منتشر کند. بنابراین خبرنگار حرفه‌ای باید یک تفاوت مهم با کسی که فقط یک مطلب را در شبکه اجتماعی منتشر می‌کند داشته باشد؛ آن هم اینکه خبر را بررسی کند.

این دانشجو افزود: ممکن است یک اتفاق در چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود، اما من ترجیح می‌دهم خبر را از یک رسانه معتبر بخوانم؛ چون انتظار دارم خبرنگار قبل از انتشار، صحت آن را بررسی کرده باشد.

احمدی گفت: به نظرم اعتماد مهم‌تر از سرعت است. اگر رسانه‌ای چند بار خبر اشتباه منتشر کند، مخاطبش را از دست می‌دهد.

یک خبر می‌تواند زندگی یک نفر را تغییر دهد

علی مرادی، بازنشسته فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خبرنگاری حرفه‌ای است که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد گفت: گاهی یک خبر ساده می‌تواند برای یک نفر خیلی مهم باشد. مثلاً وقتی درباره یک مشکل درمانی یا یک موضوع اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود، ممکن است یک نفر از طریق همان خبر راه‌حل مشکلش را پیدا کند.

این معلم بازنشسته که دغدغه حفظ آبروی افراد را دارد ادامه داد: خبرنگار باید بداند پشت هر خبر آدم‌هایی هستند که زندگی دارند. نباید برای جذاب شدن خبر، آبروی کسی را به خطر انداخت. خبرنگاری شجاعت می‌خواهد، اما انصاف هم می‌خواهد.

خبرنگار نباید فقط دنبال خبر بد باشد

محمد جعفری، صاحب یک واحد صنفی لبنیاتی در محله دروازه کازرون شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رسانه‌ها باید در کنار بیان مشکلات، امیدهای جامعه را نیز روایت کنند و ما در این شیراز مشکلات داریم و این موضوع باید گفته شود. مسئول اگر اشتباه کرده باید پاسخ بدهد. اما در کنار این‌ها، اتفاقات خوب هم وجود دارد. گاهی یک خبر مثبت می‌تواند به مردم امید بدهد و من بشدت دنبال خبر امید بخش هستم.

وی ادامه داد: من انتظار ندارم که رسانه همه چیز را گل و بلبل نشان دهد، بلکه انتظار دارم واقعیت را همان‌طور که هست روایت کند؛ نه بزرگ‌نمایی کند و نه کوچک‌نمایی.

خبرنگاران معماران آگاهی و امانت‌داران حقیقت‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، بر نقش مهم و راهبردی اصحاب رسانه در تبیین حقایق و مقابله با جنگ‌های نرم و ترکیبی تأکید کرد و با اشاره به جایگاه خبرنگاران در تحولات امروز جامعه، گفت: در جهان امروز، قلم خبرنگار تنها ابزاری برای گزارش یک رویداد نیست، بلکه می‌تواند سلاحی در مسیر حقیقت و آگاهی‌بخشی به جامعه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مقوله جهاد تبیین ادامه داد: جهاد تبیین یک تکلیف فوری و قطعی است و خبرنگاران در خط مقدم این عرصه قرار دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ، اصحاب رسانه را «معماران آگاهی» و «امانت‌داران حقیقت» توصیف کرد و گفت: خبرنگاران باید در برابر موج‌های وارونه‌سازی دشمن، همچون سدی استوار و نفوذناپذیر ایستادگی کنند و اجازه ندهند روایت‌های نادرست جای واقعیت را در ذهن جامعه بگیرد.

رسالت خبرنگار فراتر از انعکاس رویدادهاست

وی با بیان اینکه رسالت خبرنگار تنها انعکاس ساده وقایع نیست، عنوان کرد: خبرنگاران باید همچون دیده‌بانانی بصیر، با نگاهی تحلیلی و در عین حال با تعهد اخلاقی، تحولات جامعه را روایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در شرایطی که جامعه با جنگ‌های ترکیبی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مواجه است، اصحاب رسانه می‌توانند با روایت صادقانه و دقیق، نقش مهمی در حفظ امنیت روانی جامعه ایفا کنند.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: خبرنگار متعهد باید بتواند در برابر نفوذ روایت‌های بیگانه ایستادگی کرده و با تکیه بر حقیقت، غبار دروغ و تحریف را از چهره واقعیت‌ها بزداید.

پیوند بصیرت سیاسی و دانش رسانه‌ای

وی در ادامه بر ضرورت تقویت دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خبرنگاران تأکید کرد و گفت: در میدان رسانه، برخورداری از بصیرت سیاسی در کنار دانش فنی و حرفه‌ای یک ضرورت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، «صیقل دادن بصیرت» را یکی از کلیدهای موفقیت در عرصه رسانه دانست و افزود: خبرنگاران برای ایفای درست رسالت خود باید همزمان با افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای، نگاه عمیق و دقیق‌تری نسبت به تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشند.

ولدان با بیان اینکه قلم خبرنگار می‌تواند در مسیر مقابله با تحریف و دروغ نقش‌آفرین باشد، خاطرنشان کرد: هر کلمه صادقانه، گامی در مسیر رهایی و هر روایت حق، ضربه‌ای بر پیکره باطل است.

وی افزود: خبرنگاران باید با تکیه بر جلالت قلم و مسئولیت اجتماعی خود، مسیر روشنگری را در جامعه تقویت کرده و اجازه ندهند تاریکی‌های ناشی از وارونه‌سازی حقیقت بر واقعیت‌ها سایه بیندازد.

هم‌افزایی رسانه و نهادهای مذهبی برای ترویج حقیقت

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه و مجاهدان عرصه قلم، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان رسانه‌ها و نهادهای مذهبی تأکید کرد.

ولدان گفت: هم‌افزایی میان نهادهای مذهبی و رسانه‌ها می‌تواند زمینه را برای پیشبرد اهداف خیر، تقویت آگاهی عمومی و ترویج حقایق الهی در شرایط پیچیده امروز فراهم کند.