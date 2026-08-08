الناز کیوانی در حاشیه نشست بررسی نتایج طرح ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرحهای ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در ۳۰ درصد از مساحت کشور به انجام رسیده و در ۷۰ درصد از پهنه کشور در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعات میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در تصمیمگیری و برنامهریزیهای محیطزیستی مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت تقویت جایگاه ارزشهای محیطزیست در برنامههای توسعه اصفهان
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست افزود: طرحهای مشابه در سایر استان های کشور در حال اجراست و قرار است نتایج این مطالعات در راستای تقویت جایگاه ارزش های محیط زیست در برنامه های توسعه استان و مدیریت پایدار منابع مورد استفاده قرار گیرد.
کیوانی با اشاره به هدف اصلی این مطالعات گفت: در بسیاری مواقع، فقدان ارزش پولی خدمات اکوسیستمی و منابع محیط زیستی سبب ارجحیت یافتن منافع حاصل از توسعه به منافع محیط زیست در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی می شود.
وی اضافه کرد: از این رو، تلاش کردهایم با تبدیل ارزشهای محیطزیستی به زبان پول، ابزار مناسبی برای تبیین اهمیت این ارزشها فراهم کنیم تا همخوانی بیشتری با ادبیات توسعه ایجاد شده و سیاستگذاران بتوانند تصمیمهای دقیقتر و آگاهانهتری اتخاذ کنند.
مطالعات ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در ۲۵ استان ادامه دارد
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه این مطالعات از سال ۱۴۰۰ با رویکرد نقشهسازی و در محدوده مرزهای استانی انجام میشود، خاطرنشان کرد: تاکنون نتایج طرحهای ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در ۶ استان شامل کرمان، لرستان، قزوین، کردستان، خراسان جنوبی و سمنان نهایی شده است و مطالعات در ۲۵ استان دیگر نیز با پیشرفتهای متفاوت و میانگین ۹۰ درصد، در حال انجام است.
کیوانی افزود: در مرحله بعد، پس از تکمیل مطالعات و یکپارچه سازی نتایج، اطلس ملی ارزش خدمات اکوسیستمی با قابلیت به روز رسانی تهیه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد پایگاه داده ملی ارزش خدمات اکوسیستمی نیز از اهداف انجام این طرح ملی است که با مشخص کردن ارزش سالانه خدمات تولید شده توسط هر اکوسیستم، در تصمیمگیری ها، سیاستگذاری ها و برنامهریزیها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست کشور تأکید کرد: نتایج به دست آمده میتواند در تدوین و بازنگری برنامههای توسعه استانها، ارزیابی طرحهای عمرانی و اقتصادی، اولویتبندی پروژهها و همچنین تعیین ملاحظات محیطزیستی در تخصیص منابع مورد استفاده قرار گیرد و به تصمیمگیران کمک کند تا ظرفیتها و محدودیتهای محیط زیست هر استان را در کنار سیاست های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار دهند.
کیوانی درباره ورود ارزشها و هزینههای محیطزیستی به حسابهای ملی کشور نیز گفت: برای تحقق این هدف، لازم است ابتدا به سطح قابل قبولی از دادههای ملی دست پیدا کنیم که این روند در حال تحقق است.
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست اضافه کرد: در همین راستا، نشستهایی با مرکز آمار ایران برگزار شده است تا چارچوب، مدل و سازوکار ورود ارزشها و هزینههای محیطزیستی به حسابهای ملی مشخص شود.
کیوانی با اشاره به اینکه ارزشگذاری خدمت تولید آب نیز بخشی از این طرح است، تصریح کرد: استان اصفهان، از یک سو، از ظرفیتهای اقتصادی بالایی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی برخوردار است و از سوی دیگر با چالشهای متعدد محیط زیستی مواجه است. نتایج این مطالعات میتواند، مسیر بهبود روش ها و بکارگیری فناوری های نوین در کشاورزی و صنعت را هموار کند.
خانههای فناور محیطزیست در ۳۱ مرکز استان راهاندازی شد
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیطزیست همچنین درباره فعالیت خانههای فناور محیطزیست اظهار کرد: این خانهها با هدف شبکهسازی میان مراکز علمی، دانشگاهی، شرکتهای دانشبنیان و نخبگان استانها راهاندازی شدهاند تا از ظرفیت علمی و فناورانه موجود برای حل مسائل محیطزیستی استفاده شود.
کیوانی خاطرنشان کرد: خانه فناور بهعنوان یک بازوی علمی میتواند به مجموعه محیطزیست در سطح استان و کشور کمک کند تا چالشهای اولویتدار محیطزیستی شناسایی و برای مدیریت و حل آنها راهکارهای علمی و فناورانه ارائه شود.
به گفته وی، در همین راستا تفاهمنامهای با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به امضا رسیده و مرکز هوش مصنوعی و نوآوریهای دیجیتال در حوزه محیطزیست نیز با همکاری پردیس هوش مصنوعی و نوآوریهای دیجیتال دانشگاه تهران راهاندازی شده است تا در کنار خانههای فناور، از ایده ها و اقدامات نوآورانه و فناورانه در حوزه محیطزیست حمایت کند.
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