هشدار تارتار در رختکن پرسپولیس؛ اخراج بدون تعارف در انتظار فرد خاطی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به انتشار اخبار داخلی این تیم در رسانه‌ها و برخی کانال‌های تلگرامی به شدت عصبانی شده و خواستار برخورد جدی با عاملان انتقال اطلاعات از داخل مجموعه شده است.

در چهار سال گذشته بارها اخباری از اتفاقات رختکن پرسپولیس، ترکیب احتمالی تیم و برخی مباحث فنی و داخلی پیش از اعلام رسمی در رسانه‌ها و کانال‌های مشخصی منتشر شده که به اعتقاد تارتار، این اتفاق بدون ارتباط برخی افراد حاضر در مجموعه با رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست. او این موضوع را در گفت‌وگو با محسن خلیلی نیز مطرح کرده و از بخش رسانه‌ای تیم خواسته است با حساسیت بیشتری مسیر انتشار این اخبار را بررسی کند.

تارتار که در جریان اردوی ترکیه نیز با انتشار برخی جزئیات از مباحث مطرح شده در رختکن مواجه شده، به هیچ وجه علاقه‌ای ندارد اخبار تیمش پیش از زمان مناسب به بیرون درز کند. او به اعضای تیم و اطرافیان پرسپولیس تأکید کرده حفظ اطلاعات داخلی، ترکیب و مسائل فنی بخشی از رفتار حرفه‌ای آنهاست و در صورت شناسایی فردی که اخبار محرمانه تیم را منتشر می‌کند، بدون هیچ تعارفی با او برخورد خواهد کرد.

سرمربی پرسپولیس حتی اعلام کرده در صورت مشخص شدن فرد خاطی، اخراج او از مجموعه پرسپولیس را در دستور کار قرار خواهد داد که نشان می‌دهد تارتار از همین ابتدای فصل قصد دارد کنترل بیشتری بر فضای داخلی تیم داشته باشد و اجازه ندهد رختکن سرخپوشان به محلی برای انتقال اخبار به رسانه‌ها تبدیل شود.