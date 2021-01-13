یک وعده دیگر برای مرمت طاق کسری/ اعلام آمادگی صندوق احیا

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی میرزایی در پاسخ به دغدغه متخصصان و علاقمندان و دوستداران میراث فرهنگی دو کشور ایران و عراق و به ویژه کمپین مردمی که از سوی معماران، شهرسازان و هنرمندان برای نجات طاق کسری به راه افتاده است، تصریح کرد: با توجه به سوابق ارزنده صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در جذب سرمایه و احیا موفق پروژه‌های ارزشمند تاریخی و با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص اتفاقات اخیر در بنای با عظمت و شکوهمند طاق کسری یا ایوان مدائن، این صندوق می‌تواند نقش مؤثری در مرمت و احیا طاق کسری، این میراث مشترک جهانی داشته باشد.

به گفته او صندوق احیا بر اساس تفاهم نامه‌های همکاری علمی با دانشگاه‌های مطرح کشور و چند دانشگاه مهم جهان و به ویژه تفاهم نامه مستقیمی که بین دانشگاه بغداد و دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد شده، می‌تواند در این موضوع ورود کند.

مدیرعامل صندوق احیا با اشاره به ظرفیت پیش بینی شده در اساسنامه صندوق مبنی بر توسعه ظرفیت‌های علمی و حمایت از مرمت و احیا ابنیه تاریخی گفت: ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه تمهیدات و اعتباراتی جهت مرمت آثار تاریخی ایران در فراتر از مرزها پیش بینی نماید، تا اگر با کشورهای میزبان توافق شد این امکان وجود داشته باشد از نیروهای تخصصی در راستای حفاظت از این آثار فاخر استفاده شود.

میرزایی تاکید کرد برای تسریع در امور حتی می‌توان از ظرفیت یونسکو به عنوان نهاد بین المللی که در قبال آثار تاریخی جهان مسئولیت دارد، برای مرمت طاق کسری بهره برد تا این ثروت میان نسلی که یادگار درخشان فرهنگ و تمدن ایران باشکوه در کشور عراق است حفاظت و استحکام بخشی شده و زمینه حضور باستان شناسان متخصص ایرانی برای پژوهش و کاوش‌های دامنه دار باستان شناسی در میراث فرهنگی و تمدنی ایران فراهم شود.

میرزایی اشاره داشت توجه به آثار فرهنگی و تمدنی در کشورهای پیرامونی که زمانی بخشی از قلمرو ایران سرافراز بوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،

در همین رابطه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز از موافقت دولت با تأمین اعتبار طرح مرمت طاق کسری خبر داد. علی اصغر مونسان گفته بود: «به دلیل اهمیت تاریخی این آثار باستانی با آقای نوبخت در دولت صحبت‌هایی انجام و موافقت ایشان برای پرداخت هزینه مرمت اعلام و قرار شد، پس از برآوردهای مالی، سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی برای احیا و مرمت این اثر تاریخی در نظر بگیرد و در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار دهد. کارشناسان میراث فرهنگی ایران به محض تحقق اعتبارات با هماهنگی همتایان عراقی به محوطه طاق کسری اعزام و عملیات مرمت و احیا را آغاز می‌کنند.

به گفته مونسان اجرای طرح مرمت این بنا به اعتباری حدود ۶۰۰ هزار دلار نیاز دارد.