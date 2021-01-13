به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، به تازگی فراخوان ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را منتشر کرده است.

متن این فراخوان بدین شرح است:

با اتکاء به عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هدف گفتمان‌سازی، تولید علم و نظریه‌پردازی، تضارب اندیشه‌ها و ارتباط مستمر با جامعه علمی، ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، آبان ۱۴۰۰ در ایران و در محورهای کلی ذیل برگزار می‌شود:

محورهای میان‌رشته‌ای:

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

مدیریت تحول علوم انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

قرآن و علوم انسانی

سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی

محورهای رشته‌ای:

اقتصاد اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

ارتباطات و جامعه‌شناسی اسلامی

روانشناسی اسلامی

علوم سیاسی اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

مدیریت اسلامی

شهرسازی و معماری اسلامی

هنر اسلامی

تذکرات مهم:

تلاش دبیرخانه کنگره آن است که مقالات پذیرفته شده، قبل از انتشار در مجموعه مقالات کنگره، در مجلات علمی پژوهشی منتشر شود.

در طول دوره فراخوان، مقالات ارسالی حداکثر تا سه ماه تعیین تکلیف می‌شوند و بلافاصله به مقالات پذیرفته شده گواهی اعطا خواهد شد.

محورهای تفصیلی هر کمیسیون به مرور بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ارسال مقاله فقط از طریق سایت کنگره امکان‌پذیر است و مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شوند، بررسی نخواهند شد.

مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۰۲۱-۰۶-۲۱

مهلت ارسال اصل مقاله تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۰۲۱-۰۸-۲۲