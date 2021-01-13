  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۵۴

ساخت فیلم کوتاه «متروک» به پایان رسید/ داستان ۲ قاچاقی خرده پا

ساخت فیلم کوتاه «متروک» به پایان رسید/ داستان ۲ قاچاقی خرده پا

تصویربرداری فیلم کوتاه «متروک» به کارگردانی حامد وحید به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تصویربرداری فیلم کوتاه «متروک» به کارگردانی حامد وحید در تهران به پایان رسید. این فیلم در حوزه اجتماعی ساخته شده و روایت داستان ۲ قاچاقی خرده پاست که به جاده‌ای متروک زده‌اند، در این بین یکی از آن ۲ مدام با راننده از شگردهای راهزنان برای دزدی از ماشین‌های عبوری حرف می‌زند و ترس را به جان دوستش می‌اندازد، در این حین دختری زخمی را در وسط جاده می‌بینند ...

عرفان میدانلو، هومن فرهومند و پرستو الماس بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به تهیه کنندگان: حامد وحید، سارا اعتمادی، نویسنده: مجید خطیری، مدیر تولید: وحید اکبری، تصویربردار: امین مهرزاد، دستیار تصویربردار: آیلار فتاحی، صدابردار: محمد فولادی، برنامه ریز: سارا اعتمادی، منشی صحنه: الهام مرادی، طراح صحنه و لباس: فرهاد وحید، طراح گریم: آرزو پوروصال، دستیار کارگردان: جلال علاالدین، عکاس: عباس ستایش، تصویربردار پشت صحنه: آوا مهماندوست، هلی شات: عرفان میدانلو، مدیر روابط عمومی: محسن بی ده، طراح پوستر: آرشام پاکروان، تدوین: محمد یعقوبی و آهنگساز: سیاوش خواهانی اشاره کرد.

کد مطلب 5121372
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها