ساخت فیلم کوتاه «متروک» به پایان رسید/ داستان ۲ قاچاقی خرده پا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تصویربرداری فیلم کوتاه «متروک» به کارگردانی حامد وحید در تهران به پایان رسید. این فیلم در حوزه اجتماعی ساخته شده و روایت داستان ۲ قاچاقی خرده پاست که به جاده‌ای متروک زده‌اند، در این بین یکی از آن ۲ مدام با راننده از شگردهای راهزنان برای دزدی از ماشین‌های عبوری حرف می‌زند و ترس را به جان دوستش می‌اندازد، در این حین دختری زخمی را در وسط جاده می‌بینند ...

عرفان میدانلو، هومن فرهومند و پرستو الماس بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به تهیه کنندگان: حامد وحید، سارا اعتمادی، نویسنده: مجید خطیری، مدیر تولید: وحید اکبری، تصویربردار: امین مهرزاد، دستیار تصویربردار: آیلار فتاحی، صدابردار: محمد فولادی، برنامه ریز: سارا اعتمادی، منشی صحنه: الهام مرادی، طراح صحنه و لباس: فرهاد وحید، طراح گریم: آرزو پوروصال، دستیار کارگردان: جلال علاالدین، عکاس: عباس ستایش، تصویربردار پشت صحنه: آوا مهماندوست، هلی شات: عرفان میدانلو، مدیر روابط عمومی: محسن بی ده، طراح پوستر: آرشام پاکروان، تدوین: محمد یعقوبی و آهنگساز: سیاوش خواهانی اشاره کرد.