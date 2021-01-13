به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه نظام آموزشی استان متناسب با استانداردهای کشوری است اما با سطح مطلوب آن فاصله دارد، اظهار داشت: با شیوع کرونا نظام آموزشی به سمت غیرحضوری و مجازی تغییر جهت داده است اما این مسئله منجر به ایجاد نواقصی در فعالیت‌های پرورشی و تفریحی دانش آموزان شده است.

وی با تأکید بر اینکه دانش آموزان با ادامه این روند دچار افسردگی خواهند شد، تصریح کرد: رفع نواقص موجود در اجرای فعالیت‌های پرورشی و تفریحی دانش آموزان در نظام آموزشی غیرحضوری جدید در دستور کار مدیران قرار گیرد.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه مدیران مربوطه منتظر ابلاغ از سوی مراتب بالاتر نباشند، تأکید کرد: برنامه‌ها و تمهیدات لازم برای رفع این معضل اندیشیده و پیگیری شود.

آشناگر بابیان اینکه نظام آموزشی باید به‌روز شود و این بدان معنا است که نظام آموزشی متوسطه باید به‌سرعت به دانشگاه متصل شود و پس از فارغ‌التحصیلی دانشجویان به بازار کار متصل شوند، تصریح کرد: مهارت و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌عنوان یک حلقه مفقوده در نظام آموزشی مشهود است.

وی گفت: این در حالی است که علی‌رغم تمام مشکلات موجود و شیوع بیماری کرونا تلاش دانش آموزان و جوانان کم‌نظیر است و امروزه باید دانش آموزان در فضای تصمیم‌گیری نظام آموزشی حضور جدی داشته باشند.

استاندار سمنان با اشاره فعالیت آموزشی برای دانش آموزان استثنایی استان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزانی که دچار معلولیت هستند باید بازتوانی شوند و تاب‌آوری و دانش آنان ارتقا یابد و قطعاً این طرح در نظام درمانی نیز مؤثر واقع می‌شود.

آشناگر یادآور شد: این افراد معلول باید به این باور برسند که معلولیت محدودیت نیست و با ارتقای سطح دانش خود می‌توانند مانند یک فرد کامل وارد جامعه شوند و افرادی که دارای معلولیت هستند وقتی دانش خوبی داشته باشند به این باور می‌رسند که می‌توانند این محدودیت را کنار بگذارند و به‌عنوان یک فرد کامل وارد جامعه شوند.

وی با اشاره به رفع محدودیت برای آموزش حضوری در مدارس استان سمنان بیان کرد: دانش آموزان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظام آموزشی به‌صورت حضوری ادامه یابد.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد دانش آموزان استان به شبکه شاد دسترسی دارند، تصریح کرد: تأمین تبلت برای دانش‌آموزانی که توان مالی مناسبی را ندارند در دستور کار است و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دانش آموزان نیازمند استان تبلت خریداری کرده و در حال حاضر هیچ دانش‌آموزی در استان به دلیل نیاز مالی از داشتن امکاناتی مثل تلفن هوشمند و تبلت محروم نیست.