به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پروژه‌های افتتاحی ریاست جمهوری در سراسر کشور، صبح پنج شنبه این منطقه آزاد، ۲۷ پروژه در دو بخش دولتی و خصوصی بااعتبار ارزی ۲۴۰ میلیون دلار و ریالی ۱۷ هزار و ۴۳۰ میلیاردی و ایجاد دو هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی در پنج صنعت نفت، گاز و انرژی، تولیدی، شیلاتی، عمرانی و گردشگری افتتاح می‌کند.

در بخش صنعت نفت، گاز و انرژی دو شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم و قشم مولد به ترتیب با پروژه‌های پالایشگاه نفت خام فوق سنگین درزمینه تولید قیر، سرمایه‌گذاری ۱۶۴ میلیون دلاری و ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه و پروژه تأمین پیش‌نیازهای مورداستفاده در تولید قیر با سرمایه‌گذاری ۷۶ میلیون دلاری درمجموع برای ۲۹۵ نیرو اشتغال ایجاد کرده‌اند.

جزیره در صنایع شیلاتی با افتتاح هشت پروژه به ارزش کلی دو هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال قرار است ۱۲ هزار و ۱۲۰ تُن میگو و ماهی به تولیدات کشور افزوده و برای ۴۲۶ نیروی بومی اشتغال ایجاد کند.

سه طرح تولیدی در حوزه‌های خدماتی، بهداشتی و غذایی نیز با سرمایه‌گذاری ارزی نیم میلیون دلاری و ۷۱۰ میلیارد ریالی شامل؛ سردخانه‌ای با ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۱ هزار تُن محصول، تولید ماهی خشک و خوراک آبزیان با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ تُن در سال و کارخانه تولید ماسک سوبا؛ برای ۱۵۵ نیرو اشتغال ایجاد کرده است.

مرکز آموزش دریانوردی صنعت گستر هوا دریا قشم تنها پروژه آموزشی- صنعتی این لیست ۲۷ پروژه‌ای است که معادل ۱۶۰ میلیارد ریال در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و برای ۲۰ تَن نیز اشتغال به همراه دارد. ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه پروژه‌های عمرانی با سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی است که در ادامه لیست پروژه‌های قابل‌افتتاح ریاست جمهوری در منطقه آزاد قشم قرارگرفته و ۱۲ پروژه زیرساختی، خدماتی، رفاهی و مسکونی را شامل می‌شود.

ساخت بلوار دسترسی به روستای دفاری، بلوار رینگ غربی شهرک نریمان تا ساحل جنوبی، بهسازی جاده سه‌راه دیرستان تا فرودگاه و میدان شهید ستاری، احداث سه کمپ پارک (آفتاب ۲، مهتاب و فاز دوم جزایر ناز)، احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی و اجرای خط دوم انتقال آب هشت پروژه بخش دولتی این لیست هستند.

چهار پروژه برج مسکونی ماتیا، مجتمع تاپ آیلند، ۴۰ واحد ویلایی و آماده‌سازی سایت ۲۳ هکتاری نیز حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این منطقه می‌باشند که مجموع این پروژه‌های ۱۲ گانه عمرانی توانسته‌اند برای یک هزار و ۳۲۴ نیرو اشتغال ایجاد کنند.

تنها پروژه گردشگری دی‌ماه منطقه آزاد قشم، باغ گردشگری صفا آباد با ۱۸۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که با ایجاد اشتغال برای ۱۸ نیروی بومی، ۵۴ تخت به ظرفیت اقامتی جزیره اضافه کرده و یکی از مجموعه‌های کاشانه مهمان جزیره محسوب می‌شود.

منطقه آزاد قشم در سال جهش تولید با اولویت قرار دادن فرامین رهبری، در تلاش است تا ضمن ایجاد رفاه و امنیت برای ساکنان با فراهم کردن امکانات مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران، رونق فعالیت‌های صنایع مختلف، اشتغال‌زایی و درنهایت درآمدی پایدار را به‌ویژه در حوزه ارزی و صادرات برای مردم جزیره قشم و کشور فراهم آورد.

در همین راستا ۱۴ پروژه افتتاحی در شهریورماه امسال به دست عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در منطقه آزاد قشم به افتتاح رسید و به دنبال آن ۲۷ پروژه در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد.