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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۵۶

برای عرضه در پلتفرم ها؛

سریال مشترک ایران و هند به کجا رسید؟/ مذاکره با بازیگران هندی

سریال مشترک ایران و هند به کجا رسید؟/ مذاکره با بازیگران هندی

سازندگان سریال «سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمدپور و محصول مشترک ایران و هند وارد مذاکره با بازیگران هندی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دست‌اندرکاران سریال «سلام بمبئی» که اولین سریال مشترک ایران و هند است و در بیست قسمت برای پلتفرم‌های هند و ایران ساخته می‌شود با دو بازیگر مطرح هند وارد مذاکره شدند.

پرتی زینتا که در چندین فیلم در نقش اصلی با شاهرخ خان همبازی بوده است و زرین خان دو بازیگری هستند که در حال مذاکره برای حضور در این سریال هستند. پیش از این حضور گلشن گروور بدمن معروف بالیوود در این سریال قطعی شده بود.

جواد نوروزبیگی از ایران و کمپانی موشن پیکچر هند تهیه کنندگان سریال قربان محمدپور هستند که به زبان انگلیسی و فارسی ساخته خواهد شد.

قربان محمدپور پیش از این و در سال ۹۴ فیلم «سلام بمبئی» را با بازیگرانی چون محمدرضا گلزار، بنیامین بهادری و برخی از بازیگران سینمای هند ساخته بود.

کد مطلب 5121479
عطیه موذن

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