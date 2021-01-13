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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۵۴

در ادامه اعتراضات علیه بی بی؛

معترضین با مشعل به در خانه نتانیاهو رفتند

معترضین با مشعل به در خانه نتانیاهو رفتند

محل سکونت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه نیز صحنه اعتراضات علیه «بنیامین نتانیاهو» بود به طوری که منجر به بازداشت شماری از تظاهرات کنندگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعتراضات در رژیم صهیونیستی علیه پرونده های فساد بنیامین نتانیاهو ادامه دارد بطوریکه پیش از ظهر امروز تعدادی از معترضین با در دست داشتن مشعل، بلندگو و پرچم اقدام به تجمع در مقابل محل سکونت نخست وزیر این رژیم کردند. 

این اقدام معترضین با واکنش پلیس رژیم صهیونیستی مواجه شد و تعدادی از آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

در همین رابطه پلیس رژیم صهیونیستی از بازداشت هفت تن از معترضان در نزدیکی اقامتگاه بنیامین نتانیاهو در قدس اشغالی خبر داد.

طبق گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، حدود ۱۰۰ نفر از صهیونیست‌ها در اعتراض به تعویق جلسه دادگاه نتانیاهو به دلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا تظاهرات کردند و تعدادی به سمت اقامتگاه او در قدس اشغالی رفته بودند.

جمعه هفته گذشته بود که دادگاهی در قدس اشغالی دستور تعویق جلسه دادگاه نتانیاهو را به دلیل مقررات و محدودیت‌های اعمال شده برای مقابله با ویروس کرونا صادر کرد.

روز دوشنبه هفته جاری نیز  «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد، جلسه بعدی رسیدگی به اتهام‌های فساد مالی نتانیاهو، بیستم بهمن ماه با حضور او برگزار می‌شود.

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درباره فساد دولتی و مالی علیه نتانیاهو تشکیل داده و طی سه سال اخیر از مقام‌های مختلفی بازجویی کرده است.

کد مطلب 5121606
عبدالحمید بیاتی

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