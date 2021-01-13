به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رادیو گفت و گو، مناظرههایی که تحت عنوان «بحث آزاد» در سالهای نخست پیروزی انقلاب ضبط و از تلویزیون پخش شد، در برگیرنده مناظره مرحوم حضرت آیت الله علامه محمدتقی مصباحیزدی و عبدالکریم سروش با احسان طبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق (اکثریت) است. این مجموعه از سخنان در برنامهای به نام «بحث آزاد» از رادیو گفت و گو پخش میشود.
موضوع اصلی مناظرات «مقایسه جهانبینی مادی و الهی» است و طی آن دیدگاههای دو نماینده جریانهای الحادی و مارکسیستی به چالش کشیده شده است. در ذیل موضوع یاد شده، موضوعاتی چون «تضاد، دیالکتیک، اصل تاثیر و تاثر، مساله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی- گذار از کمیت به کیفیت» در هفت نشست، هدف بحث و نظر قرار گرفته است.
بازپخش این مناظرات، از رادیو گفت و گو، به انگیزه درگذشت و تکریم مقام و مجاهدت علمی حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی، آشنایی بیشتر مخاطبان با دیدگاههای آن فیلسوف برجسته و نیز درک بهتر منطق و استدلال قوی و متقن اسلام در برابر جریانها و نحلههای الحادی و مادی و در نهایت؛ حصول شناخت و درکی عمیق و بنیادین از گفتمان و مکتب انقلاب اسلامی صورت میگیرد.
نکته قابل توجه اینکه مناظرات که در هفت شب متوالی از رادیو گفت و گو پخش خواهد شد بدون جرح و تعدیل روی آنتن خواهد رفت. برای رعایت امانت، از حذف کلمه بینندگان نیز پرهیز شده است تا اصالت مناظرات حفظ شود.
یکی از دلایل اهمیت مناظرات یاد شده، این است که احسان طبری نماینده حزب توده که روزگاری به عنوان بزرگترین نظریهپردار مکتب مارکسیسم در ایران شناخته میشد، سالها پس از مناظره، کتاب «کژراه» را مینویسد و در آن به صراحت به باطل بودن نظریههای مارکسیستی و مادری اعتراف میکند.
برنامه «بحث آزاد» ویژه پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمدتقی مصباحیزدی با نمایندگان جریانهای الحادی- مارکسیستی از چهارشنبه ۲۴ دی به مدت ۷ شب و در ۱۲۰ دقیقه ساعت ۲۲ روی آنتن میرود.
مخاطبان محترم میتوانند از طریق موج افام ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز، نصب برنامه کاربردی ایرانصدا از طریق تلفن همراه و تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogoo.ir شنونده برنامه باشند و اخبار مربوط به این برنامهها را ملاحظه کنند.
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