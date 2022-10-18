به گزارش خبرنگار مهر، نشست «زمینه‌ها و عوامل گسترش جریان الحادی نئوآتئیسم در جهان اسلام» به همت مؤسسه راهبردی حق پژوهی و با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد جامعه المصطفی العالمیه خراسان و سایر مراکز علی و فرهنگی به منظور آشنایی با جریان الحادی نئوآتئیسم و چگونگی شکل گیری آن به صورت مجازی و در قالب وبینار برگزار می‌شود.

در این نشست علی شهبازی مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم و مدرس دوره‌های تخصصی نقد الحاد جدید به عنوان ارائه دهنده به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

زمان برگزاری پنج‌شنبه ۲۸ مهر ماه، ساعت ۱۲ الی ۱۴ است.

علاقمندان می‌توانند از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.

یادآور می‌شود در پایان سه نشست به شرکت کنندگان، گواهی حضور اعطا خواهد شد.