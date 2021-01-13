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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۱۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

۲۲ هزار و ۳۰۷ مبتلای کرونا در کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافتند

۲۲ هزار و ۳۰۷ مبتلای کرونا در کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافتند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بهبودی ۲۲ هزار و ۳۰۷ مبتلای کرونا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: امروز ۴۲۶ نمونه از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج دریافت کردیم که ۹ درصد نمونه‌ها مثبت اعلام شد.

وی ابراز داشت: بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه است.

یزدان‌پناه با بیان اینکه ۱۳۱ بیمار مشکوک و قطعی کرونا در بیمارستان‌های معین کرونای استان بستری هستند، اظهار کرد: ۳۷ بیمار قطعی کرونا در بین این افراد شناسایی شد.

وی افزود: همچنین ۱۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه خدمات دهی می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به فوت یک بیمار کرونایی دیگر در استان، گفت: شمار قربانیان کرونا در استان به ۴۱۹ نفر رسید.

یزدان پناه با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اظهار کرد: کاهش محدودیت‌ها به معنای عادی شدن وضعیت کرونا نیست و باید حساسیت‌ها و فاصله گذاری ها بیش از پیش ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5121667

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