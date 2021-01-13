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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۱۰

جهانپور:

۷۲ درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق می‌کنند

۷۲ درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق می‌کنند

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده، ۷۲ درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، در صفحه توئیتر خود نوشت: نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا نشان داد که ۷۲ درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق خواهند کرد.

وی افزود: همچنین ۶۰ درصد مردم امید زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند و ۴۰ درصد به واکسن‌های خارجی اعتمادی ندارند.

جهانپور ادامه داد: ۵۳ درصد هم گفته‌اند اگر وزارت بهداشت واکسنی خارجی را تأیید کند آن را تزریق می‌کنند.

جهانپور پیش از این گفته بود؛ مسیر تولید واکسن کرونا در داخل دنبال می‌شود. اقدام برای تولید واکسن کرونا در داخل از ابتدا توسط ۱۶ شرکت ایرانی شروع شده بود و تا این لحظه ۱۲ تقاضا و اعلام آمادگی برای تولید واکسن کرونا در ایران به سازمان غذا و دارو وصول شده و از این تعداد هشت شرکت پرونده فعال دارند و از این هشت شرکت یک مورد وارد فاز کارآزمایی بالینی انسانی شده، دو شرکت دیگر نیز به زودی وارد فاز مطالعه بالینی انسانی می‌شوند.

کد مطلب 5121669
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
      1 0
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      مسلما نظرسنجی هایی که شما انجام می دهید نتایج اینچنینی خواهد داشت. جامعه آماری این نظر سنجی را مشخص کنید. من شخصا واکسن ایرانی را تزریق نمی کنم. به اطرافیانم هم اجازه تزدیق نمی دهم.
    • عبدالهادي IR ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
      0 0
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      احترام و عرض ادب به اقاى دكتر جهانپور در حد مدركى كه بدست اوردند و منصب رياست اطلاع رسانى واجب است. ايشان يك عذرخواهى به خانم مينو محرز بدهكار هستند. خانم محرز شخصيت و متخصص متفاوتى با حسن شهرت انسانى هستند كه فتواى ايشان پذيرفته ميشود

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