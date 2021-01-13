به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، در صفحه توئیتر خود نوشت: نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا نشان داد که ۷۲ درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق خواهند کرد.

وی افزود: همچنین ۶۰ درصد مردم امید زیادی به تولید واکسن ایرانی دارند و ۴۰ درصد به واکسن‌های خارجی اعتمادی ندارند.

جهانپور ادامه داد: ۵۳ درصد هم گفته‌اند اگر وزارت بهداشت واکسنی خارجی را تأیید کند آن را تزریق می‌کنند.

جهانپور پیش از این گفته بود؛ مسیر تولید واکسن کرونا در داخل دنبال می‌شود. اقدام برای تولید واکسن کرونا در داخل از ابتدا توسط ۱۶ شرکت ایرانی شروع شده بود و تا این لحظه ۱۲ تقاضا و اعلام آمادگی برای تولید واکسن کرونا در ایران به سازمان غذا و دارو وصول شده و از این تعداد هشت شرکت پرونده فعال دارند و از این هشت شرکت یک مورد وارد فاز کارآزمایی بالینی انسانی شده، دو شرکت دیگر نیز به زودی وارد فاز مطالعه بالینی انسانی می‌شوند.