ناو موشک انداز «زره» به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم الحاق ناو موشک انداز زره امروز در منطقه سوم دریایی نبوت نداجا مستقر در کنارک برگزار شد.

پدر این مراسم که با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش و دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد، جدیدترین ناو موشک انداز کلاس پیکان به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد.

ناو موشک انداز زره که بدست متخصصان کارخانجات نیروی دریایی راهبردی ارتش طراحی و ساخته شده است دارای ۴۷ متر طول و ۱۵ متر ارتفاع بوده و قادر است با سرعت ۳۵ گره دریایی حرکت کند.

ناو موشک اندازه زره به یک توپ ۷۶ میلیمتری فجر ۲۷ در سینه ناو و یک توپ ضد هوایی ۴۰ میلیمتری در پاشنه ناو مجهز است که با استفاده از آنها می‌تواند علیه انواع اهداف سطحی و هوایی اجرای آتش کند.

این ناو همچنین به سامانه موشکی کروز سطح به سطح قدیر با برد ۳۰۰ کیلومتر مجهز شده که به آن امکان درگیری با اهداف در عمق دریا را می‌دهد.

علاوه بر این، ناو موشک انداز زره نسبت به نمونه‌های قبلی شناورهای کلاس پیکان از سامانه‌های ارتباطی، شنود و جنگ الکترونیک پیشرفته‌تری برخوردار است.

الحاق ناو موشک انداز زره با قابلیت مانور و سرعت بالا به ناوگان جنوب نداجا امکان حراست از آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد.

پیش از این نیز ۴ فروند از شناورهای موشک انداز کلاس پیکان که بدست متخصصان نداجا طراحی و تولید شده بود در ناوگان شمال نیروی دریایی راهبردی ارتش و دریای خزر بکارگیری شده و زره اولین شناور کلاس پیکان است که در ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش بکارگیری می‌شود