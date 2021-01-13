به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مراسم گرامیداشت منزلت علمی و عملی عالم ربانی و حکیم والامقام آیت الله علامه محمدتقی مصباح یزدی با سخنرانی محمد محمدرضایی، حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی، موسی نجفی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن میری، علی رضائیان، حجت الاسلام والمسلمین داوود مهدوی زادگان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد نوروزی، حجت الاسلام والمسلمین مهدی امیدی، مهرداد کلانتری، عطاء الله رفیعی آتانی، حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی و مهدی جمشیدی امروز ۲۴ دی ماه در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد.

مهرداد کلانتری استاد دانشگاه اصفهان از سخنرانان این همایش بود که در خصوص اندیشه و مبانی روانشناختی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی به ارائه سخن پرداخت که در ادامه گزارشی کوتاه از سخنان وی از نظر شما می‌گذرد:

نخستین وصال این حقیر با آیت الله مصباح یزدی به حدود سال ۱۳۶۱ برمی‌گردد زمانی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مرجع مناسبی برای طرح مباحث مشترک میانه علوم دانشگاهی و اسلامی بود آن زمان تازه در رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده بودم و برای کسی که تحصیل در دانشگاه پیش از انقلاب را تجربه کرده بود اشتیاق و میل بسیاری برای چشیدن مبانی اسلامی و انقلابی داشت. وقتی با مبانی نظریه آیت‌الله مصباح یزدی آشنا شدم در واقع رویکرد ایشان را منحصر به فرد و در آزاد اندیشی شبیه به رویکرد شهید مطهری در دانشگاه تهران دیدم.

بر همین اساس استاد شهید مطهری زمانی که می‌خواستند از اندیشه‌های مارکسیسم انتقاد کنند ابتدا اساتید این حوزه را دعوت و با آنها به نقد و بررسی می‌پرداختند. آشنایی با آیت الله مصباح ادامه داشت تا سال ۱۳۷۲ وقتی سخنرانی ایشان در همایش انسان کامل را شنیده ام بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم و متوجه شدم که انسان کامل در اسلام فراتر از مکاتب روانشناختی و مبانی غربی است.

یکی از مهمترین اقدامات آیت الله مصباح یزدی در حوزه روانشناختی تربیت طلاب علوم دینی در این حوزه بود به صورتی که ایشان ۴۰ سال قبل طلاب علوم دینی را به دانشگاه‌های معتبر خارجی همچون آمریکا و کانادا اعزام کردند تا موفق به کسب مدرک دکترای روانشناسی شوند تا همین طلاب اصول و مبانی اولیه روانشناسی اسلامی را بنا کنند.

آیت الله مصباح یزدی همه را به این نکته توجه دادند که پیش هر نکته روانشناختی، فلسفه اسلامی وجود دارد و مکاتب مختلف از جمله فروید تعاریف و مبانی دارند که می‌تواند با بنیان‌های اسلامی در تعارض باشد. در این اواخر از سال ۱۳۹۲ با همکاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و رهنمودهای آیت‌الله مصباح یزدی مقالات و پژوهش‌های مختلفی در مجلات ISI چاپ و منتشر شد که نشان از پیشرفت قابل توجهی در روانشناسی اسلامی در رابطه دین و روان و همچنین نقش اعتقاد به مبدا و معاد و تأثیرات بسزای آن در حالت روانی انسان داشت.