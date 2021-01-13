برخورد با ۱۷رسانه منتشرکننده غیرمجاز فیلم «دیدن این فیلم جرم است»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، در روزهای اخیر اخباری در خصوص انتشار غیرقانونی و بدون رعایت حق مالکیت فکری فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» در برخی رسانه‌ها مطرح شد، به همین منظور پس از ارائه درخواست کتبی از سوی حوزه هنری، ساترا با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام به شناسایی و مسدودسازی رسانه‌های متخلف کرد.

در این خصوص یک رسانه پس از دریافت اخطار، اقدام به حذف محتوای ناقض مالکیت فکری کرد، ۱۵ لینک از رسانه‌ها، یک کانال تلگرامی و یک صفحه در اینستاگرام خارج از روال اداری مسدود شدند.

با افزایش استقبال عمومی از مشاهده فیلم‌های سینمایی در رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، ساترا به عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه، اقدامات پایشی و قضایی خود را در راستای حفاظت از حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان آثار هنری، به عنوان ارکان ضروری برای شکل دادن به بازار قانونی و شفاف در صنعت صوت و تصویر، ادامه خواهد داد.

صاحبان حقوق مالکیت فکری محتوای صوتی و تصویری می‌توانند با مراجعه به ساترا، از فرآیندهای ساده‌تر و سریع‌تری نسبت به احقاق حقوق خود و برخورد با رسانه‌های غیرمجاز بهره‌مند شوند.

پیش از این ساترا با رسانه‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌های «خروج»، «طلا» و سریال «آقازاده» برخورد کرده بود.