مهدی پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعمال تأخیر یک ساعته در فعالیت ادارات لرستان خبر داد و اظهار داشت: استاندار لرستان در این رابطه موافقت خود را اعلام کرده است اما موضوع فردا به ادارات استان ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این راستا فعالیت ادارات به خاطر صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی با یک ساعت تأخیر شروع خواهد شد، عنوان کرد: این امر نیز مشروط به این خواهد بود که ادارات یک ساعت قبل از شروع به کار سیستم‌های گرمایشی خود را روشن و یک ساعت قبل از اتمام کار سیستم گرمایشی خود را خاموش کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، تصریح کرد: همچنین در روزهای تعطیل به طور کامل باید سیستم‌های گرمایشی خاموش باشند.

پازوکی با بیان اینکه سیستم‌های گرمایشی مؤسسات آموزشی هم باید به صورت ۱۰۰ درصد خاموش باشند، گفت: تیمی از طرف شرکت گاز و برق برای نظارت بر مصرف سوخت انرژی و همچنین استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی ایجاد خواهد شد.

وی، تاکید کرد: اداراتی هم که این موارد را رعایت نکنند از طرف استاندار لرستان تذکر خواهند گرفت.