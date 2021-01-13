ارائه طرح های خلاقانه ترویج نماز طی یک فراخوان در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اقامه نماز با اشاره به لزوم توجه به فرهنگ اقامه نماز اظهار داشت: دشمن برنامه ریزی دقیقی برای ضربه زدن به مقوله نماز در برهه‌های مختلف داشته است که می‌بایست توجه به اقامه نماز مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار ری بیان داشت: اشاعه فرهنگ نماز وظیفه‌ای همگانی است زیرا نماز دارای ابعاد مختلف شخصی و فردی و همچنین اجتماعی است که بایستی برنامه ریزی دقیقی در سطح شهرستان برای این موضوع مهم داشته باشیم.

وی گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی باید تولید محتوا داشته باشیم که در این زمینه باید برای اقامه نماز و ترویج آن هدف گذاری صورت گیرد و همچنین فراخوان طرح خلاقانه ترویج نماز در سطح شهرستان انجام شود.

توکلی کجانی افزود: در شهرستان ری چندین شهرک صنعتی با چندین هزار نیروی کار فعالیت می‌کنند که می‌بایست پخش اذان در این شهرک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان داشت: سیما و وضعیت ظاهری نمازخانه ادارات و کارخانه‌های سطح شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این راستا همه دستگاه‌ها در زمینه تأمین هزینه و اعتبارات بایستی همراهی لازم را داشته باشند.