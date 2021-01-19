به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران بیش از یک ماه است در پهنه رودکی و تالار وحدت آغاز به کار کرده و آثاری که در این دوسالانه به نمایش درآمده است، مورد توجه مخاطبان و علاقمندان این رویداد قرار گرفته است. در این دوسالانه ۹۰ اثر از هنرمندان مجسمه‌ساز به صورت فراخوانی، کیوریتوری و مدعو به نمایش گذاشته شده است. ۴۰ اثر در بخش فراخوانی انتخاب شدند و ۳۰ اثر در بخش کیوریتوری و ۲۰ هنرمند مدعو نیز آثار خود را به نمایش گذاشته‌اند.

در پهنه رودکی و محوطه بیرونی تالار وحدت، ۱۵ اثر نصب شده که اکثراً آثار نسبتاً بزرگ و بیشتر مناسب فضاهای خارجی هستند در این فضا و بقیه آثار در لابی‌ها و راهروهای تالار وحدت جانمایی شده‌اند اما نکته جالب توجه این است که علاوه بر این آثار، یک اثر با عنوان «به آسمان نگاه کن» نیز در تالار حافظ جانمایی شده است! این در حالی است که پس از گذشت یک ماه درباره این اثر کمتر سخنی به میان آمده و در اخبار نیز کمتر به آن پرداخته شده است.

محمد پیریایی هنرمند مجسمه‌ساز که با اثر «به آسمان نگاه کن» در هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران حضور دارد، درباره جانمایی اثرش در تالار حافظ به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که در اثر من دو مناره چوبی ۵ متر و نیمی وجود دارد که به صورت معلق از سقف آویزان شده‌اند و در میان آنها یک قوس سفالی شبیه گنبد وجود دارد، به فضایی با ارتفاع بیش از ۶ متر نیاز داشتم که بتوانم آن را نصب کنم تا مخاطب نیز زیر آن قرار بگیرد و با آن تعامل داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه در تالار وحدت شرایطی حاکم بود که نمی‌توانستم این اثر را از سقف آویزان کنم و همچنین حجم و تعداد کارها به نوعی بود که همه در کنار یا دل هم قرار گرفته بودند، با توجه ویژه محمود محرومی، پیشنهاد جانمایی در تالار حافظ را قبول کردم. البته تالار حافظ ویژگی‌هایی داشت که بیشتر ترغیب شدم اثرم آنجا نصب شود؛ اول اینکه فضایی بسیار مناسب، یکدست و فلت داشت. دوم اینکه به اقتضای اینکه سالن تئاتر است بالابری در آن قرار دارد که بسیار برای اثر من قابل توجه بود چراکه توانستیم توسط این بالابر، دو چوب ۶ متری اثرم را نگاه داریم و در واقع نصب در شرایط ایده‌آلی قرار گرفت.

پیریایی با بیان اینکه وظیفه اطلاع‌رسانی اینکه یک اثر از بقیه آثار جدا افتاده برعهده دوسالانه است، تاکید کرد: من از فضایی که برای اثرم در اختیارم قرار گرفت راضی هستم و از بابت هماهنگ کردن این فضا توسط آقای محرومی بسیار تشکر می‌کنم اما انتظار دارم که درهای ورودی تالار حافظ به روی مخاطبان باز باشد.

وی در پایان گفتگو به تعطیلی تالار حافظ به دلیل تمرین تئاتر در سالن اشاره کرد و گفت: انتظار داشتم که تالار حافظ حتی زمان تمرین تئاتر هم تعطیل نباشد همچنان که برخی دوستانم این موضوع را به من اطلاع دادند. من فقط برای نصب کار به تهران آمدم و از آن به بعد به شهرستان برگشتم و امیدوارم که در این مدت به کارم آسیبی وارد نشده باشد.

اثر «به آسمان نگاه کن» ساخته محمد پیریایی هنرمند مجسمه‌ساز جونا است که در هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران در تالار حافظ به نمایش گذاشته شده است. این رویداد هنری تا ۲۴ بهمن در تالار وحدت و پهنه رودکی برپاست.