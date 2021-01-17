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۲۸ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

جنبش «أمل» لبنان:

تحریم آستان قدس رضوی (ع) رفتاری خصمانه و خطرناک از سوی آمریکا است

تحریم آستان قدس رضوی (ع) رفتاری خصمانه و خطرناک از سوی آمریکا است

جنبش «أمل» لبنان به دبیرکلی «نبیه بری» در بیانیه ای اعلام کرد: تحریم آستان قدس رضوی (ع) رفتاری خصمانه و خطرناک از سوی آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش «أمل» لبنان که «نبیه بری» رئیس کنونی پارلمان این کشور، دبیرکلی آن را برعهده دارد، بیانیه‌ای را در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی (ع) صادر کرد.

بر اساس این گزارش، جنبش أمل لبنان در بیانیه خود آورده است: ایالات متحده آمریکا با تحریم آستان قدس رضوی (ع) رفتاری خصمانه و خطرناک را انجام داد. این اقدام آمریکا تعرض به مقدسات محسوب می‌شود.

امروز همچنین مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان بیانیه‌ای را در محکومیت اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی (ع) منتشر کرد. در بیانیه مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان آمده است: اقدام آمریکایی‌ها در تحریم آستان قدس رضوی (ع) خصمانه بود. این اقدام واشنگتن به مثابه هدف قرار دادن مقدسات دینی است.

این نهاد اسلامی لبنان در بیانیه خود همچنین تأکید کرده است: اقدام آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی (ع) نقض کننده ارزش‌های دینی و فرهنگی و در تعارض با عُرف بین المللی است. سازمانهای بین المللی باید اقدام آمریکا را محکوم کنند.

کد مطلب 5124092

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
      1 0
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      سایت شما در حالی که میلیون ها نفر در بورس همه پس اندازشان از بین رفت و هیچ گزارش یا مصاحیه ای نمیگیرد . به امام حسین بیچاره شدیم .مگه شما مسلمان نیستید .تو رو هر که میپرستید گزارش از بدبختی مردم در بورس تهیه کنید
    • محمد مهدی صدیق نیا IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 0
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      آمریکا آستان قدس رضوی و تولیت آن را تحریم کرد – ظاهرا دولتی ها قرار نیست هیچ موضع خصمانه علیه آمریکا بگیرنند قدم به قدم دولت روحانی از مواضع انقلابی عقب نشینی کرده و می کند نمی دانم کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می زنند چطور تحریم حرم امام رضا را توجیه می کنند؟ مردم بدانید مسحیت پر از

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