تحریم آستان قدس رضوی (ع) رفتاری خصمانه و خطرناک از سوی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش «أمل» لبنان که «نبیه بری» رئیس کنونی پارلمان این کشور، دبیرکلی آن را برعهده دارد، بیانیه‌ای را در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی (ع) صادر کرد.

بر اساس این گزارش، جنبش أمل لبنان در بیانیه خود آورده است: ایالات متحده آمریکا با تحریم آستان قدس رضوی (ع) رفتاری خصمانه و خطرناک را انجام داد. این اقدام آمریکا تعرض به مقدسات محسوب می‌شود.

امروز همچنین مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان بیانیه‌ای را در محکومیت اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی (ع) منتشر کرد. در بیانیه مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان آمده است: اقدام آمریکایی‌ها در تحریم آستان قدس رضوی (ع) خصمانه بود. این اقدام واشنگتن به مثابه هدف قرار دادن مقدسات دینی است.

این نهاد اسلامی لبنان در بیانیه خود همچنین تأکید کرده است: اقدام آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی (ع) نقض کننده ارزش‌های دینی و فرهنگی و در تعارض با عُرف بین المللی است. سازمانهای بین المللی باید اقدام آمریکا را محکوم کنند.