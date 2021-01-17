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۲۸ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۳۸

در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) برگزار شد؛

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در سخنانی گفت: افراد در مواجهه‌ی با حق به ۴ دسته‌ی «حق‌پذیر»، «حق‌ستیز»، «حق‌گریز» و «توجیه‌گر» تقسیم می‌شوند و مهمترین کار حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پس از رحلت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله شناساندن ولایت و مقابله با کتمان این حق بزرگ بود و در این راه از جان ارزشمند خود هزینه داد.

همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام شحیطاط به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی پرداخت.

کد مطلب 5124172

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