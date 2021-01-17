مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) برگزار شد.



در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در سخنانی گفت: افراد در مواجهه‌ی با حق به ۴ دسته‌ی «حق‌پذیر»، «حق‌ستیز»، «حق‌گریز» و «توجیه‌گر» تقسیم می‌شوند و مهمترین کار حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پس از رحلت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله شناساندن ولایت و مقابله با کتمان این حق بزرگ بود و در این راه از جان ارزشمند خود هزینه داد.



همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام شحیطاط به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی پرداخت.