وزرای خارجه روسیه و ارمنستان درباره آتش بس قره باغ رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی «سرگی لاوروف» وزیر خارجه این کشور با «آرا آیوازیان» همتای ارمنستانی خود درباره آتش بس در قره باغ خبر داد.

طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه، دو طرف در این تماس تلفنی پیرامون شماری از موضوعات مندرج در اقدامات دوجانبه و بین المللی رایزنی کردند.

وزرای خارجه روسیه و ارمنستان همچنین گام های اجرای بیانیه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان و توافقنامه های منعقده در اجلاس مسکو در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ برای حل موضوعات انسانی و همکاری طرف های مختلف در منطقه را بررسی کردند.