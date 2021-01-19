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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۸:۵۱

صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از زیرساخت‌های مهران

بازدید جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از زیرساخت‌های مهران

ایلام-جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از زیرساخت‌های اربعین در شهرستان مهران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه اربعین ناجا صبح امروز سه شنبه از پارکینگ بزرگ اربعین در شهر مهران بازدید کرد.

این پارکینگ یکی از زیرساخت‌های مهم اربعین در این شهرستان است.

سردار محمد شرفی همچنین به همراه تعدادی از مسئولان نظامی انتظامی و مسئولان اداری شهرستان مهران از پایانه برکت واقع در پایانه مرزی مهران بازدید کردند.

مرز مهران به عنوان مهمترین مرز زمینی کشور برای تردد زوار در ایام اربعین شناخته می‌شود.

پارکینگ بزرگ اربعین به مساحت ۶۳ هکتار و ظرفیت پارک ۴۰ هزار خودرو را در ایام اربعین دارد.

کد مطلب 5125229

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