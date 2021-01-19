طراحی جلد کتاب در دو دهه اخیر انسجام بهتری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح تسبیحی، طراح گرافیک و نویسنده هنرهای تجسمی گفت: به نظر من در طول ۵۰-۶۰ سال گذشته که تاریخ گرافیک ایران محسوب می‌شود، طراحی جلد کتاب جزو قدرتمندترین بخش‌ها و شاخه‌های گرافیک بوده چرا که سفارش دهنده فرهیخته داشته است. طراحی جلد کتاب ایران همیشه از استانداردهای مناسبی برخوردار بوده و آثار طراحان ایرانی بسیار خوب و قدرتمند طراحی می‌شوند که از لحاظ حرفه‌ای بودن و گرافیک، قابل رقابت در صحنه‌های جهانی است.

وی افزود: با این حال نوعی از طراحی جلد کتاب (که متأسفانه و ضمن احترام، توسط اساتید و قدیمی‌ترها کار می‌شود) آن توان و قدرت لازم را در عرصه بین‌المللی ندارند و قابل دفاع نیست و متأسفانه این آثار هستند که استانداردها را پایین آورده‌اند. البته گاهی هم سلیقه سطحی نویسنده یا ناشر باعث می‌شود که طراحان جلد نتوانند استاندارد مورد نظر را رعایت کنند. ولی در مجموع فکر می‌کنم در دو دهه اخیر طراحی جلد کتاب انسجام بهتری پیدا کرده است.

تسبیحی در مقایسه نسل قدیم و جدید طراحان جلد کتاب عنوان کرد: در واقع ما در ایران، چهار الی پنج نسل طراح گرافیک حرفه‌ای داریم که با توجه به اینکه ایران یک کشور فرهنگی (خصوصاً بعد از مشروطه) و دارای طبقه روشن‌فکر بوده، طراحی جلد کتاب همیشه اوضاع خوبی داشته است. اما در این سال‌ها به دلیل اینکه رشد فناوری‌های دیجیتال و تکنیک‌ها، امکانات گرافیکی بهتری برای طراحی جلد کتاب فراهم شده است.

این هنرمند ادامه داد: با این حال معتقدم آثار و طراحی‌های دوران جوانی اساتید این حوزه نسبت به آثار کنونی آنها بهتر است. خوب است این اساتید کمی از اضافه کاری و افراط در این سن و سال پرهیز کنند و کار را به جوان‌ترها و نسل‌های بعدی بسپارند.

تسبیحی با اشاره به مشکلات کنونی حوزه طراحی جلد یادآور شد: مشکلی که بخواهیم آن را آسیب‌شناسی کنیم این است که در گرافیک فعلی ایران، طراحی جلد کتاب در بخش بازاری فعالیت می‌کند که معمولاً توسط طراحان ضعیف بدون سلیقه و تحصیلات انجام می‌شود و سفارش‌دهندگان هم بسیار بازاری هستند. این موضوع سلیقه عمومی جامعه را پایین می‌آورد. همچنین اگر از مشکلات مقطعی مانند کرونا و… بگذریم بزرگ‌ترین مشکل این است که اقتصاد نشر ضعیف است و برای همین دستمزدهای طراحان گرافیک در طراحی جلد هم بسیار پایین است.

وی همچنین درباره برگزاری جشنواره دوسالانه نشان شیرازه گفت: به نظر من برگزاری هر گونه جشنواره که رویکرد تجربی داشته باشد و هنرمندان جوان‌تر و در عین حال تجربی‌تر را مورد توجه قرار دهد، بسیار لازم است. ما در بحث طراحی جلد در ایران به شکل سنتی سابقه‌ای طولانی داریم برای همین لزوم داشتن جشنواره‌ای اختصاصی برای این فن و هنر، مهم و ضروری است.

چهارمین دوره نشان شیرازه زمستان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود و علاقه‎مندان برای شرکت در این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‎رسانی این جشنواره به آدرس‌ https://shirazeh.farhang.gov.ir/ مراجعه کنند.