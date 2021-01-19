به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان حمید واحدی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه برگزاری رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش با تاکید بر خلاقیت و توانمندی خلبانان و کارکنان فنی هواپیمای سی ۱۳۰ در این رزمایش گفت: نیروی هوایی ارتش به واسطه نوع ماموریت و تجهیزاتی که در اختیار دارد، علاوه بر انجام عملیات‌های آفندی، یک نیروی پشتیبانی کننده بسیار موثر، قوی و تاثیرگذار از نیروهای سطحی و زمینی است.

وی با اشاره به ماموریت نیروی هوایی در رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا گفت: خلبانان هواپیمای سی130 از دو پایگاه شهید لشکری تهران و شهید دوران شیراز مسئولیت پشتیبانی رزمی همه جانبه از یگانهای زمینی در این رزمایش را برعهده داشتند که بارریزی ادوات و تجهیزات نظامی و تخلیه چتربازان نیروهای مخصوص در منطقه رزمایش را با موفقیت انجام دادند.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، بار ریزی دقیق ادوات و تجهیزات نظامی در منطقه رزمایش را از توانمندی‌ها و خلاقیت کم نظیر خلبانان نیروی هوایی دانست و ادامه داد: این اقدام ارزشمند حاصل سال‌ها تجربه و مهارت خلبانان و کارکنان فنی این نیرو در هشت سال دفاع مقدس و محور مقاومت است.

امیر واحدی، هواپیمای سی ۱۳۰ را تاکتیکی‌ترین هواپیمای ترابری در دنیا بر شمرد و خاطرنشان کرد: امروز بعد از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و باوجود تحریم‌های همه جانبه، به ویژه در حوزه هوایی، شاهد آن هستیم که جوانان خلاق و ایثارگر در نیروی هوایی توانسته‌اند چرخه عملیاتی این نیرو را آماده تر از همیشه نگه دارند و در این رزمایش نیز این مهم تحقق یافته است.