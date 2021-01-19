  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

جانشین نیروی هوایی ارتش خبر داد؛

پشتیبانی رزمی «نهاجا» از یگان‌های سطحی در رزمایش اقتدار ۹۹

پشتیبانی رزمی «نهاجا» از یگان‌های سطحی در رزمایش اقتدار ۹۹

جانشین نیروی هوایی ارتش گفت: پشتیبانی رزمی همه جانبه «نهاجا» با عملیات مشترک بار ریزی تجهیزات و ادوات نظامی و تخلیه چتربازان توسط هواپیماهای غول پیکر سی ۱۳۰ در رزمایش اقتدار ۹۹، انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان حمید واحدی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه برگزاری رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش با تاکید بر خلاقیت و توانمندی خلبانان و کارکنان فنی هواپیمای سی ۱۳۰ در این  رزمایش گفت: نیروی هوایی ارتش به واسطه نوع ماموریت و تجهیزاتی که در اختیار دارد، علاوه بر انجام عملیات‌های آفندی، یک نیروی پشتیبانی کننده بسیار موثر، قوی و تاثیرگذار  از نیروهای سطحی و زمینی است.

وی با اشاره به ماموریت نیروی هوایی در رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا گفت: خلبانان هواپیمای سی130 از دو پایگاه شهید لشکری تهران و شهید دوران شیراز مسئولیت پشتیبانی رزمی همه جانبه از یگانهای زمینی در این رزمایش را برعهده داشتند که بارریزی ادوات و تجهیزات نظامی و تخلیه چتربازان نیروهای مخصوص در منطقه رزمایش را با موفقیت انجام دادند.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، بار ریزی دقیق ادوات و تجهیزات نظامی در منطقه رزمایش را از توانمندی‌ها و خلاقیت کم نظیر خلبانان نیروی هوایی دانست و ادامه داد: این اقدام ارزشمند حاصل سال‌ها تجربه و مهارت خلبانان و کارکنان فنی این نیرو در هشت سال دفاع مقدس و محور مقاومت است.

امیر واحدی، هواپیمای سی ۱۳۰ را تاکتیکی‌ترین هواپیمای ترابری در دنیا بر شمرد و خاطرنشان کرد: امروز بعد از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و باوجود تحریم‌های همه جانبه، به ویژه در حوزه هوایی، شاهد آن هستیم که جوانان خلاق و ایثارگر در نیروی هوایی توانسته‌اند چرخه عملیاتی این نیرو را  آماده تر از همیشه نگه دارند و در این رزمایش نیز این مهم تحقق یافته است.

کد مطلب 5125923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها