ایران مقامات ارشد آمریکا را تحریم کرد/ ترامپ و پمپئو در صدر فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تحریم مقامات ارشد دولت آمریکا بواسطه نقش و دخالت در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب مجلس شورای اسلامی تعدادی از اشخاص آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایات تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است و نیز به دلیل نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار داد.

خطیب زاده افزود: مقامات ارشد آمریکا شامل دونالد ترامپ رئیس جمهور، مایک پمپئو وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع سابق، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع، استیون منوچین وزیر خزانه داری، جینا هسپل رئیس آژانس مرکزی اطلاعات (سیا)، جان بولتُن مشاور سابق امنیت ملی، برایان هوک رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران و نماینده سابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، الیوت آبرامزنماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و آندریا گاکی مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) افرادی هستند که از امروز در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این اشخاص بدلایلی همچون صدور دستور و راهبری عملیات ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، سازماندهی و حمایت از اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد، تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به گروه‌های تروریستی، حمایت همه جانبه از سرکوبگری‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به ویژه اقدامات تروریستی این رژیم در ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده، اعمال تحریم‌های ظالمانه، غیر قانونی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران واقدام عامدانه جهت تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانیان، از جمله، از طریق ممانعت از دسترسی آنان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی، پشتیبانی از رژیم‌های سرکوبگر منطقه و حمایت از جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی رژیم‌های مذکور در یمن، ارتباط فعالانه و همه جانبه با گروهک تروریستی منافقین و حمایت سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی از این گروهک که اقدامات تروریستی متعددی علیه منافع دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است، مورد تحریم قرار گرفته اند.

خطیب زاده اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران یادآوری می‌نماید که طبق مبانی حقوقی بین المللی، اعمال تحریم‌های یک جانبه (اقدامات زورمدارانه یک جانبه)، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و برخلاف حقوق بین الملل، از جمله، حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و مانع از تحقق حقوق بشر می‌گردد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران، حق خود در اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با اعمال متخلفانه بین المللی آمریکا در همه زمینه‌ها محفوظ می‌دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خاتمه اظهارات خود از انتشار بیانیه تفصیلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم اشخاص امریکائی یاد شده در اولین فرصت ممکن خبر داد.

متن کامل بیانیه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تحریم اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی

و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» (مصوب بیست و دوم مرداد ۱۳۹۶ - مجلس شورای اسلامی)، اشخاص آمریکاییِ ذیل را به دلیل ارتکاب جنایات تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است و نیز به دلیل نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد:

دونالد ترامپ (رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا)

دونالد ترامپ، فعالیت‌ها و اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی را سازماندهی و حمایت نموده و در ایجاد، تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به گروه‌های تروریستی، رژیم‌های سرکوبگر منطقه و نیز رژیم تروریستی و سرکوبگر صهیونیستی و حمایت همه جانبه از آنان به ویژه اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند شهید فخری زاده نقش اساسی داشته است. وی با صدور دستور و راهبری عملیات ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، که در مبارزه با تروریسم و شکست داعش و نیز حفظ ثبات، صلح و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین المللی نقش تأثیرگذاری داشته‌اند، مرتکب جنایت تروریستی گردیده و اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر را نقض نموده است.

علاوه بر این، دونالد ترامپ، با اعمال تحریم‌های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و اقدام عامدانه جهت تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانیان، از جمله، از طریق ممانعت از دسترسی آنان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی به ویژه در شرایط ناشی از بیماری کوید -۱۹ و نیز محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود، زندگی میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره انداخته است. اقدامات فوق، نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد.

وی علاوه بر حمایت مالی و همه جانبه از جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی، از اشغالگری و اقدامات سرکوبگرانه آن رژیم و شهرک سازی، احداث دیوار حائل، محدودیت آزادی تردد فلسطینیان و تصرف اموال و دارایی‌های آنان توسط رژیم صهیونیستی پشتیبانی نموده و در نتیجه تأثیر مخربی بر بهره مندی مردم فلسطین از حقوق بنیادین خود از جمله حق تعیین سرنوشت، سلامت، آموزش و کار داشته و استقلال و تمامیت ارضی فلسطین را نقض نموده است.

دونالد ترامپ با پشتیبانی از رژیم‌های سرکوبگر منطقه و حمایت از جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی رژیم‌های مذکور در یمن، در کشتار ده‌ها هزار یمنی، آوارگی میلیون‌ها نفر و شرایط وخیم زندگی به ویژه برای زنان و کودکان یمنی نقش داشته و در نتیجه قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.

بر این اساس، دونالد ترامپ، به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ و ۳ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، قرار می‌گیرد.

مایک پمپئو (وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا)

مایک پمپئو در جنایات و فعالیت‌های تروریستی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن، به ویژه در اقدام تروریستی آمریکا علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، نقش اساسی داشته است. وی همچنین، از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و نیز گروه‌های تروریستی نظیر گروهک تروریستی منافقین و داعش حمایت نموده و سیاست‌های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه و مداخله جویانه آمریکا را در منطقه پیش برده است.

مایک پمپئو با تلاش در جهت تشدید تحریم‌های یک جانبه ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، اجرای سیاست به اصطلاح «فشار حداکثری» و توسل به ابزار نامشروع نظیر تهدید و ارعاب سایر دولت‌ها، در جهت ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و تأثیر منفی بر شرایط زندگی ایرانیان، سلامت و امنیت غذایی آنان اقدام کرده است. پمپئو در اجرای این سیاست خصمانه، با هدف ممانعت از دسترسی ایرانیان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی به ویژه در شرایط ناشی از بیماری کوید -۱۹ و نیز محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود و به مخاطره افکندن زندگی میلیون‌ها ایرانی نقش جدی و مؤثری ایفا کرده است. اقدامات فوق، نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد.

پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا از رژیم‌های سرکوبگر منطقه، پشتیبانی کرده و همواره حامی اشغالگری و سیاست‌های خصمانه و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در فلسطین، از جمله در خصوص شهرک سازی، احداث دیوار حائل، محدودیت آزادی تردد فلسطینیان و تصرف اموال و دارایی‌های آنان، بوده است.

بر این اساس، مایک پمپئو، به استناد بند ۵ ماده ۴ و بند ۲ و ۳ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، می‌گردد.

مارک اسپر (وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا) و کریستوفر میلر (سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا)

مارک اسپر و کریستوفر میلر، از اصلی‌ترین عناصر تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در سطح منطقه بوده اند. ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط نیروهای تروریستی سنتکام در عراق، حمایت از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه اتباع و شهروندان کشورهای مختلف منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و فلسطین، حمایت و تأمین مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی، نظامی و آموزش و مشارکت مؤثر در سازماندهی گروه‌های افراطی، تروریستی و رژیم‌های سرکوبگر منطقه، از جمله اقدامات وزارت دفاع امریکاست که موجب نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر مردم منطقه گردیده است.

با عنایت به موارد فوق، مارک اسپر و کریستوفر میلر به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ و ۳ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، می‌گردند.

استیون منوچین (وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا)

استیون منوچین، به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت آن، از طریق مجموعه اقدامات وزارت خزانه‌داری و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه نقش مؤثر داشته است. تعیین راهبرد، تدوین و تشدید تحریم‌های ظالمانه، مشارکت فعال و اقدام همه جانبه علیه منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران که بهره مندی مردم ایران از اساسی‌ترین حقوق خود و انجام آزاد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را تحت تأثیر قرار داده است، از جمله اقدامات ضدحقوق بشری منوچین می‌باشد.

به علاوه، اقدامات وی در خزانه داری آمریکا در پشتیبانی و حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، تأمین مالی گروه‌های تروریستی و افراطی از جمله داعش و جبهه النصره به صورت مستقیم و غیرمستقیم و پشتیبانی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی جدایی طلب که با هدف بی ثباتی منطقه و ضربه به امنیت و یکپارچگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده‌اند، مصداق بارز تأمین مالی تروریسم است.

بر این اساس، استیون منوچین، به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، مشمول تحریم جمهوری اسلامی ایران، قرار می‌گیرد.

جینا هسپل (رئیس آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده آمریکا (سیا)

سازمان سیا به عنوان بازوی اطلاعاتی و عملیاتی دولت آمریکا، اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری این کشور را راهبری، سازماندهی و پشتیبانی نموده و در ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز نقش داشته است. حمایت اطلاعاتی، نظامی و آموزش و مشارکت مؤثر در سازماندهی فعالیت تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی و گروه‌های تروریستی نظیر داعش و رژیم‌های سرکوبگر منطقه از دیگر اقدامات سیا در حمایت از تروریسم می‌باشند که منجر به کشتار هزاران نفر از مردم منطقه در فلسطین و یمن و آوارگی اجباری آنان شده است. سیا همچنین از طریق حمایت اطلاعاتی از گروه اقدام علیه ایران مجموعه اقدامات تحریمی علیه ایران را سازماندهی و تشدید نموده است. تلاش در جهت اخلال در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و مالی ایران از جمله اقدامات سیا در جهت تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.

بر این اساس، جینا هسپل، به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، مشمول تحریم جمهوری اسلامی ایران، قرار می‌گیرد.

جرد کوشنر (مشاور ارشد دونالد ترامپ)

جرد کوشنر، به عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ، در برنامه ریزی و اجرای اقدامات خصمانه و تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز در حمایت از رژیم صهیونیستی و پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی از آن رژیم، همکاری و مساعدت نموده است. کوشنر، علاوه بر حمایت از اقدامات اشغالگرانه ی رژیم صهیونیستی و سلب حقوق فلسطینیان، از طریق ارائه طرح موسوم به «معامله قرن» منجر به افزایش محدودیت‌ها و فشارها علیه فلسطینیان، سلب مالکیت و آوارگی اجباری آنان، گسترش شهرک سازی، تشدید آپارتاید سازمان یافته رژیم صهیونیستی، نقض حقوق اساسی فلسطینیان و نیز نقض تمامیت ارضی فلسطین شده است.

با توجه به موارد فوق، وی به استناد بند ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

جان بولتُن (مشاور سابق امنیت ملی آمریکا)

ارتباط فعالانه و همه جانبه جان بولتن با گروهک تروریستی منافقین و حمایت سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی وی از این گروهک که اقدامات تروریستی متعددی علیه منافع دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است، مصداق بارز ترویج و حمایت از تروریسم و خشونت می‌باشد. بولتن همواره از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و سیاست‌های منطقه‌ای این رژیم اشغالگر حمایت نموده و به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در اجرای سیاست «فشار حداکثری» و گسترش دامنه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، دسترسی مردم ایران به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود را تحت تأثیر منفی قرار داده و در نتیجه در نقض قواعد و اصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر نقش اساسی داشته است.

بر این اساس، جان بولتن به استناد بند ۴ و ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

برایان هوک (رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران و نماینده سابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران)، الیوت آبرامز (نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران)

رؤسای گروه اقدام علیه ایران، گروه مذکور را، از جمله، با هدف اعمال فشار حداکثری، افزایش ریسک و ایجاد فضای عدم اطمینان در محیط اقتصاد جهانی و تحت تأثیر قرار دادن همکاری آزاد دولت‌ها و فعالان اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن، سازماندهی و راهبردی نموده و با مذاکره، تهدید و ارعاب دولت‌ها و بخش‌های خصوصی خارجی و نیز از طریق تولید، انتشار دروغ و کارزار تبلیغاتی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران، دسترسی مردم ایران به حقوق مشروع اقتصادی و اجتماعی خود را دچار اخلال نموده‌اند. افراد یادشده عامدانه و عالمانه در اجرای سیاست فوق از جمله، از طریق تلاش برای ممانعت از دسترسی ایرانیان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی به ویژه در شرایط ناشی از بیماری کوید -۱۹ و محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود، تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانیان و به مخاطره افکندن زندگی میلیون‌ها ایرانی نقش جدی ایفا نموده اند. اقدامات فوق، نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد.

با در نظرگرفتن اقدامات غیرقانونی اشخاص فوق و با استناد به بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» برایان هوک و الیوت ابرامز در فهرست تحریم‌های ایران قرار می‌گیرند.

آندریا گاکی (مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا - اوفک)

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌ها، راهبردها و اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران را از طریق اعمال و اجرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا سازماندهی و عملیاتی می‌نماید. اوفک تحت ریاست گاکی، اقدامات گسترده‌ای در خصوص گسترش تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اخلال در روابط تجاری و بانکی با سایر کشورها، تهدید و ارعاب طرف‌های اقتصادی ایران، اخلال در امنیت هوانوردی و کشتیرانی و دسترسی مردم ایران به کالاهای انسان دوستانه صورت داده است که سبب نقض فاحش حقوق بنیادین ایرانیان و تأثیر منفی بر بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی گردیده است.

وی، به استناد بند ۲ ماده ۵ از قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

*

اشخاص یادشده و دولت ایالات متحده آمریکا با اقدامات فوق به نحو آشکاری تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بشر و خودداری از اعمال اقدامات زورمدارانه یک جانبه را نقض نموده و مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی گردیده اند.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا در قبال اعمال متخلفانه مورد اشاره، یادآور می‌گردد که جامعه بین المللی همواره اقدامات تروریستی را، فارغ از آن که توسط چه کسی ارتکاب یابد، در همه اشکال و جلوه‌های آن محکوم نموده است. در این رابطه، کلیه اعضای ملل متحد از جمله دولت ایالات متحده آمریکا متعهد هستند از سازماندهی و نیز ترغیب، کمک رسانی، تأمین مالی، ارائه آموزش و اقدامات تروریستی در کشورهای دیگر و هرگونه حمایت از اشخاص و گروه‌های تروریستی خودداری نمایند.

جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بنیادین بشر و نیز در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا، به منظور تداوم و حفظ صلح و امنیت بین المللی، تحریم‌های یادشده را علیه اشخاص فوق اعمال می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران، همچنین، یادآوری می‌نماید که طبق مبانی حقوقی بین المللی، اعمال تحریم‌های یک جانبه (اقدامات زورمدارانه یک جانبه)، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و برخلاف حقوق بین الملل، از جمله، حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و مانع از تحقق حقوق بشر می‌گردد. بر این اساس و با توجه به اعمال متخلفانه بین المللی ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های فوق در چارچوب تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات زورمدارانه یک جانبه و نیز در چارچوب عمل متقابل اعمال می‌گردند.

جمهوری اسلامی ایران، حق خود در اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با اعمال متخلفانه بین المللی آمریکا، مبارزه با تروریسم در همه اشکال و جلوه‌های آن به ویژه تروریسم دولتی، مقابله با تحریم‌های یک جانبه ظالمانه آمریکا، حفاظت از اتباع و منافع جمهوری اسلامی ایران، صیانت و حفاظت از حقوق بنیادین مردم جمهوری اسلامی ایران و حفاظت از حقوق بنیادین بشر، محفوظ می‌دارد.

**

با عنایت به موارد فوق و مفاد قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، کلیه نهادهای ذیربط اقدامات لازم را در اجرای تحریم‌های فوق و سایر اقدامات پیش بینی شده در قانون معمول خواهند داشت.